В Екатеринбурге звездным командам КВН придется шутить перед Мизулиной. Фото

В Екатеринбурге стартовала «Встреча выпускников КВН»

14 июня 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

«Встреча выпускников КВН» проходит в «Екатеринбург-Экспо» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге проходит пятая «Встреча выпускников КВН», на которую съехались финалисты Высшей Лиги разных лет и VIP-гости. В этом году ведущим вновь стал Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова. Шутить командам придется перед звездным жюри, в состав которого вошла глава «Лиги безопасного интернета», гроза блогеров и реперов Екатерина Мизулина, передает корреспондент URA.RU. «„Встреча выпускников“. 2024 год. Вы знаете, у КВНщиков прошлых сезонов есть одна интересная антропологическая особенность. Они, разлетевшись по разным телевизионным каналам, становясь еще более узнаваемыми, еще более успешными, все равно испытывают острую потребность вновь ощутить себя детьми. Да-да, детьми великой игры. А значит, они обязательно окажутся за кулисами этого зала, чтобы, испытывая уже незнакомое им чувство волнения, выйти на сцену. К самой горячей и любимой публике на свете! Так и будет! Мы начинаем», — сказал Пельш, дав старт программе. Судя по залу, зрители раскупили все билеты. В первых рядах по традиции оказались почетные гости: губернатор Евгений Куйвашев и представители правительства. Среди звездных гостей в зале были замечены экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский, нынешний участник Дмитрий Соколов с женой, по некоторым данным ожидались также телеведущая Анфиса Чехова, пранкеры Вован и Лексус. Во время шоу проходит съемка для «Первого канала» — работает около восьми тысяч камер, выпуск должен выйти на экран осенью. В этом году состязаться в юморе будут «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога», (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Им предстоит пройти три этапа — «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». Оценивать шутки в этот раз будут телеведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, дрессировщик Эдгар Запашный, Екатерина Мизулина и еще один секретный до этого времени член жюри — актер Михаил Боярский. А вот Екатерина Мизулина на сцене в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зрители раскупили все билеты на шоу Фото: читатель URA.RU «Встречу выпускников КВН» снимают для выпуска на «Первый канал» Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге проходит пятая «Встреча выпускников КВН», на которую съехались финалисты Высшей Лиги разных лет и VIP-гости. В этом году ведущим вновь стал Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова. Шутить командам придется перед звездным жюри, в состав которого вошла глава «Лиги безопасного интернета», гроза блогеров и реперов Екатерина Мизулина, передает корреспондент URA.RU. «„Встреча выпускников“. 2024 год. Вы знаете, у КВНщиков прошлых сезонов есть одна интересная антропологическая особенность. Они, разлетевшись по разным телевизионным каналам, становясь еще более узнаваемыми, еще более успешными, все равно испытывают острую потребность вновь ощутить себя детьми. Да-да, детьми великой игры. А значит, они обязательно окажутся за кулисами этого зала, чтобы, испытывая уже незнакомое им чувство волнения, выйти на сцену. К самой горячей и любимой публике на свете! Так и будет! Мы начинаем», — сказал Пельш, дав старт программе. Судя по залу, зрители раскупили все билеты. В первых рядах по традиции оказались почетные гости: губернатор Евгений Куйвашев и представители правительства. Среди звездных гостей в зале были замечены экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский, нынешний участник Дмитрий Соколов с женой, по некоторым данным ожидались также телеведущая Анфиса Чехова, пранкеры Вован и Лексус. Во время шоу проходит съемка для «Первого канала» — работает около восьми тысяч камер, выпуск должен выйти на экран осенью. В этом году состязаться в юморе будут «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога», (сборная АГПУ, город Армавир) и «Доктор Хаусс» (город Могилев, Беларусь). Им предстоит пройти три этапа — «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». Оценивать шутки в этот раз будут телеведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков, дрессировщик Эдгар Запашный, Екатерина Мизулина и еще один секретный до этого времени член жюри — актер Михаил Боярский.