Путин поручил создать российские юрлица для управления двумя месторождениями

15 июня 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Путин поручил создать три общества с ограниченной ответственностью для Южно-русским месторождением в двух городах РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил создать юридические лица России для управления Южно-русским месторождением. Это было сделано в рамках специальных экономических мер. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальных правовых актов. «Создать ООО „Севернефтегазпром“ (в Новом Уренгое), ООО „Газпром ЮРГМ девелопмент“, ООО „Газпром ЮРГМ трейдинг“ (в Санкт-Петербурге)», — говорится в документе . Отмечается, что размер уставного капитала «Севернефтегазпром» составит 39 999 749 рублей, «Газпром ЮРГМ трейдинг» — 14 000 000 рублей, «Газпром ЮРГМ девелопмент» — 40 000 000 рублей. Ранее российские власти определили, что стоимость предельной цены на газ, который добывается на Южно-русском месторождении, составляет 2390 рублей за 1 тысячу кубов до входа в магистраль. В свою очередь, на Уренгойском месторождении предельная цена — 2550 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил создать юридические лица России для управления Южно-русским месторождением. Это было сделано в рамках специальных экономических мер. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальных правовых актов. «Создать ООО „Севернефтегазпром“ (в Новом Уренгое), ООО „Газпром ЮРГМ девелопмент“, ООО „Газпром ЮРГМ трейдинг“ (в Санкт-Петербурге)», — говорится в документе. Отмечается, что размер уставного капитала «Севернефтегазпром» составит 39 999 749 рублей, «Газпром ЮРГМ трейдинг» — 14 000 000 рублей, «Газпром ЮРГМ девелопмент» — 40 000 000 рублей. Ранее российские власти определили, что стоимость предельной цены на газ, который добывается на Южно-русском месторождении, составляет 2390 рублей за 1 тысячу кубов до входа в магистраль. В свою очередь, на Уренгойском месторождении предельная цена — 2550 рублей.