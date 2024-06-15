Путин поручил создать российские юрлица для управления двумя месторождениями

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин поручил создать три общества с ограниченной ответственностью для Южно-русским месторождением в двух городах РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил создать юридические лица России для управления Южно-русским месторождением. Это было сделано в рамках специальных экономических мер. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальных правовых актов.

«Создать ООО „Севернефтегазпром“ (в Новом Уренгое), ООО „Газпром ЮРГМ девелопмент“, ООО „Газпром ЮРГМ трейдинг“ (в Санкт-Петербурге)», — говорится в документе. Отмечается, что размер уставного капитала «Севернефтегазпром» составит 39 999 749 рублей, «Газпром ЮРГМ трейдинг» — 14 000 000 рублей, «Газпром ЮРГМ девелопмент» — 40 000 000 рублей.

Ранее российские власти определили, что стоимость предельной цены на газ, который добывается на Южно-русском месторождении, составляет 2390 рублей за 1 тысячу кубов до входа в магистраль. В свою очередь, на Уренгойском месторождении предельная цена — 2550 рублей.

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Президент РФ Владимир Путин поручил создать юридические лица России для управления Южно-русским месторождением. Это было сделано в рамках специальных экономических мер. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официальных правовых актов. «Создать ООО „Севернефтегазпром“ (в Новом Уренгое), ООО „Газпром ЮРГМ девелопмент“, ООО „Газпром ЮРГМ трейдинг“ (в Санкт-Петербурге)», — говорится в документе. Отмечается, что размер уставного капитала «Севернефтегазпром» составит 39 999 749 рублей, «Газпром ЮРГМ трейдинг» — 14 000 000 рублей, «Газпром ЮРГМ девелопмент» — 40 000 000 рублей. Ранее российские власти определили, что стоимость предельной цены на газ, который добывается на Южно-русском месторождении, составляет 2390 рублей за 1 тысячу кубов до входа в магистраль. В свою очередь, на Уренгойском месторождении предельная цена — 2550 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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