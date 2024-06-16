Вечером 16 июня Челябинский тракт встал в многокилометровую пробку. По словам читателей URA.RU, движение затруднено на въезде в Екатеринбург, начиная от поселка Октябрьский и заканчивая улицей Объездной.
«Трасса Екатеринбург — Челябинск, 22 километра всё стоит. Видимо, все возвращаются с челябинских озёр», — рассказал читатель, ставший свидетелем пробки. По его словам, периодически проявляются небольшие пропуски, однако вскоре их вновь заполняют автомобили.
Помимо этого, днем 16 июня длинная пробка появилась на Пермском тракте. ФКУ «Уралуправтодор» уточнил, что причина затора — ремонт дороги и большой транспортный поток.
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