Пермский тракт встал в глухую пробку из-за ремонта дороги. Скрин

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Пробка появилась из-за большого потока машин и ремонта дороги (архивное фото)
Пробка появилась из-за большого потока машин и ремонта дороги (архивное фото) Фото:

На Пермском тракте по направлению в сторону Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка из-за ремонта дороги и большого транспортного потока. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 (Пермь — Екатеринбург — прим. URA.RU) с 310-го километра по 315-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком», — сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале. Также на трассе продолжаются ремонтные дорожные работы, осложняющие движение транспорта.

Помимо этого, на 287-м километре Пермского тракта произошло ДТП. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут заранее.

Пробка растянулась на пять километров
Пробка растянулась на пять километров
Фото:

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На Пермском тракте по направлению в сторону Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка из-за ремонта дороги и большого транспортного потока. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 (Пермь — Екатеринбург — прим. URA.RU) с 310-го километра по 315-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком», — сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале. Также на трассе продолжаются ремонтные дорожные работы, осложняющие движение транспорта. Помимо этого, на 287-м километре Пермского тракта произошло ДТП. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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