На Пермском тракте по направлению в сторону Екатеринбурга образовалась многокилометровая пробка из-за ремонта дороги и большого транспортного потока. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 (Пермь — Екатеринбург — прим. URA.RU) с 310-го километра по 315-й километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком», — сообщает «Уралуправтодор» в telegram-канале. Также на трассе продолжаются ремонтные дорожные работы, осложняющие движение транспорта.
Помимо этого, на 287-м километре Пермского тракта произошло ДТП. Дорожники призвали водителей планировать свой маршрут заранее.
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