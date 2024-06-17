Главу челябинского села Хаирова покусал алабай во время спасения детей из огня

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Глава поселка спасал детей из огня, когда на него набросилась собака
Глава поселка спасал детей из огня, когда на него набросилась собака Фото:

Глава поселка Дубровска Красноармейского района Талгат Хаиров во время спасения женщин и детей из горящего дома защитил их от собаки породы алабай, которая бросилась защищать дом. Мужчина получил несколько серьезных укусов.

«Глава поселения первым бросился тушить пламя, следом поспешили женщины с детьми. Пока они разворачивали рукав, во двор, на них выскочил разъяренный алабай. Талгат Хаиров бросился наперерез и принял на себя жесткое столкновение с грозной собакой», — пишет издание «Маяк74».

Издание сообщает, что из-за горящего тополиного пуха начал полыхать забор. Огонь мог перекинуться на дом. После того, как мужчина спас женщин и детей от собаки, его госпитализировали в местную больницу. Оттуда он вызвал службу гуманного отлова.

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Глава поселка Дубровска Красноармейского района Талгат Хаиров во время спасения женщин и детей из горящего дома защитил их от собаки породы алабай, которая бросилась защищать дом. Мужчина получил несколько серьезных укусов. «Глава поселения первым бросился тушить пламя, следом поспешили женщины с детьми. Пока они разворачивали рукав, во двор, на них выскочил разъяренный алабай. Талгат Хаиров бросился наперерез и принял на себя жесткое столкновение с грозной собакой», — пишет издание «Маяк74». Издание сообщает, что из-за горящего тополиного пуха начал полыхать забор. Огонь мог перекинуться на дом. После того, как мужчина спас женщин и детей от собаки, его госпитализировали в местную больницу. Оттуда он вызвал службу гуманного отлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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