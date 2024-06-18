Екатеринбургский пенсионер стал миллионером в свой день рождения. Фото

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Уралец ранее уже выигрывал в лотереях Фото:

Екатеринбургский пенсионер Сергей Трухин выиграл миллион рублей в лотерею. О своем везении победитель узнал в день рождения, сообщили URA.RU представители компании «Столото».

«Выигрыш приходит тогда, когда перестаешь его ждать. Про купленные билеты вспомнил только через неделю после розыгрыша — в свой день рождения. Проверил на сайте „Столото“ и узнал о своем везении. Фото заветного билета я сразу же отправил брату, который искренне порадовался за меня», — процитировали слова Трухина в компании.

Мужчина давно участвует в государственных лотереях, продолжая традицию своего отца, который любил покупать билеты. В новогоднем тираже екатеринбуржец уже выигрывал несколько сотен рублей. Именно на эти деньги он и приобрел через несколько месяцев свой счастливый билет.

Сергей Трухин рассказал о себе, что более 35 лет проработал старшим мастером в екатеринбургском метрополитене, а в 2024 году вышел на пенсию. Призовые средства он намерен отложить на будущее в качестве накоплений.

Сергей Трухин узнал о крупном выигрыше в свой день рождения
Сергей Трухин узнал о крупном выигрыше в свой день рождения
Фото:
На заслуженном отдыхе у уральца появилось время для хобби: он собирает миниатюрные пивные кружки с надписями разных брендов
На заслуженном отдыхе у уральца появилось время для хобби: он собирает миниатюрные пивные кружки с надписями разных брендов
Фото:
Призовые деньги мужчина отложит на будущее
Призовые деньги мужчина отложит на будущее
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Екатеринбургский пенсионер Сергей Трухин выиграл миллион рублей в лотерею. О своем везении победитель узнал в день рождения, сообщили URA.RU представители компании «Столото». «Выигрыш приходит тогда, когда перестаешь его ждать. Про купленные билеты вспомнил только через неделю после розыгрыша — в свой день рождения. Проверил на сайте „Столото“ и узнал о своем везении. Фото заветного билета я сразу же отправил брату, который искренне порадовался за меня», — процитировали слова Трухина в компании. Мужчина давно участвует в государственных лотереях, продолжая традицию своего отца, который любил покупать билеты. В новогоднем тираже екатеринбуржец уже выигрывал несколько сотен рублей. Именно на эти деньги он и приобрел через несколько месяцев свой счастливый билет. Сергей Трухин рассказал о себе, что более 35 лет проработал старшим мастером в екатеринбургском метрополитене, а в 2024 году вышел на пенсию. Призовые средства он намерен отложить на будущее в качестве накоплений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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