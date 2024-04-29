29 апреля 2024
28 апреля 2024

Завод семьи экс-мэра Перми выплатит дивиденды на десятки миллионов рублей

Пермское АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Акционеры предприятия получат 50 млн рублей в виде дивидендов Фото:

Пермское АО «ПЗСП», которое является предприятием семьи бывшего мэра Перми Алексея Демкина, распределило прибыль, полученную по итогам 2023 года. Решением акционеров завода основная ее часть в размере более 300 млн рублей будет направлена на финансирование капитальных сложений. Еще 50 млн рублей выплатят в виде дивидендов.

«Решение общего собрания акционеров АО „ПЗСП“. Распределить прибыль по итогам работы предприятия в 2023 году в следующем порядке. Направить на финансирование капитальных сложений 324,8 млн рублей. На выплату дивидендов направить 50 млн рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами», — сообщается в протоколе собрания акционеров на сайте Центра раскрытия информации.

Пермское АО «ПЗСП» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Также предприятие производит изделия из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост руководителя завода в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, занимавший пост главы Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.

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Пермское АО «ПЗСП», которое является предприятием семьи бывшего мэра Перми Алексея Демкина, распределило прибыль, полученную по итогам 2023 года. Решением акционеров завода основная ее часть в размере более 300 млн рублей будет направлена на финансирование капитальных сложений. Еще 50 млн рублей выплатят в виде дивидендов. «Решение общего собрания акционеров АО „ПЗСП“. Распределить прибыль по итогам работы предприятия в 2023 году в следующем порядке. Направить на финансирование капитальных сложений 324,8 млн рублей. На выплату дивидендов направить 50 млн рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами», — сообщается в протоколе собрания акционеров на сайте Центра раскрытия информации. Пермское АО «ПЗСП» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Также предприятие производит изделия из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост руководителя завода в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, занимавший пост главы Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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