Завод семьи экс-мэра Перми выплатит дивиденды на десятки миллионов рублей

Пермское АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей

30 апреля 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Акционеры предприятия получат 50 млн рублей в виде дивидендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское АО «ПЗСП», которое является предприятием семьи бывшего мэра Перми Алексея Демкина, распределило прибыль, полученную по итогам 2023 года. Решением акционеров завода основная ее часть в размере более 300 млн рублей будет направлена на финансирование капитальных сложений. Еще 50 млн рублей выплатят в виде дивидендов. «Решение общего собрания акционеров АО „ПЗСП“. Распределить прибыль по итогам работы предприятия в 2023 году в следующем порядке. Направить на финансирование капитальных сложений 324,8 млн рублей. На выплату дивидендов направить 50 млн рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами», — сообщается в протоколе собрания акционеров на сайте Центра раскрытия информации. Пермское АО «ПЗСП» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Также предприятие производит изделия из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост руководителя завода в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, занимавший пост главы Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское АО «ПЗСП», которое является предприятием семьи бывшего мэра Перми Алексея Демкина, распределило прибыль, полученную по итогам 2023 года. Решением акционеров завода основная ее часть в размере более 300 млн рублей будет направлена на финансирование капитальных сложений. Еще 50 млн рублей выплатят в виде дивидендов. «Решение общего собрания акционеров АО „ПЗСП“. Распределить прибыль по итогам работы предприятия в 2023 году в следующем порядке. Направить на финансирование капитальных сложений 324,8 млн рублей. На выплату дивидендов направить 50 млн рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами», — сообщается в протоколе собрания акционеров на сайте Центра раскрытия информации. Пермское АО «ПЗСП» занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. Также предприятие производит изделия из газобетона и железобетона. Евгений Демкин занял пост руководителя завода в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, занимавший пост главы Перми с декабря 2020 по июнь 2023 года. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет акционерного общества.