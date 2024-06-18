18 июня 2024

В ХМАО полиция провела облавы на мигрантов

В ХМАО полиция задержала десятки нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярском районе ХМАО задержали дестяки нелегалов
В Белоярском районе ХМАО задержали дестяки нелегалов Фото:

С начала 2024 года в Белоярском районе ХМАО были задержаны десятки нелегальных мигрантов. Полиция предъявила им 45 административных правонарушений и суммарно оштрафовала нелегалов почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале УМВД по ХМАО.

«С начала текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Белоярскому району выявлено 45 правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории России. В отношении мигрантов составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания на территории России, незаконного осуществления ими трудовой деятельности и привлечения к труду», — говорится в сообщении.

Полицейские выписали мигрантам 58 штрафов. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи рублей.

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С начала 2024 года в Белоярском районе ХМАО были задержаны десятки нелегальных мигрантов. Полиция предъявила им 45 административных правонарушений и суммарно оштрафовала нелегалов почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале УМВД по ХМАО. «С начала текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Белоярскому району выявлено 45 правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории России. В отношении мигрантов составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания на территории России, незаконного осуществления ими трудовой деятельности и привлечения к труду», — говорится в сообщении. Полицейские выписали мигрантам 58 штрафов. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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