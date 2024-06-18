В ХМАО полиция провела облавы на мигрантов

С начала 2024 года в Белоярском районе ХМАО были задержаны десятки нелегальных мигрантов. Полиция предъявила им 45 административных правонарушений и суммарно оштрафовала нелегалов почти на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в telegram-канале УМВД по ХМАО.
«С начала текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Белоярскому району выявлено 45 правонарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории России. В отношении мигрантов составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания на территории России, незаконного осуществления ими трудовой деятельности и привлечения к труду», — говорится в сообщении.
Полицейские выписали мигрантам 58 штрафов. Общая сумма штрафов составила 92 тысячи рублей.
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