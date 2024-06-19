Почему челябинцы квартиры в новостройках предпочитают вторичному жилью

В Челябинске банки уже заканчивают принимать заявки на кредит по льготной ипотеке под 8% годовых на новостройки, поэтому горожане настроены на покупку именно нового жилья, которое пока еще можно приобрести по господдержке, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске спрос на квартиры в новостройках с начала июня 2024 года вырос на 10%. Горожане еще успевают купить новое жилье по господдержке под 8% годовых. Но с 1 июля все изменится», — сообщила Шатрукова.
Также президент гильдии «Южный Урал» отметила, что на вторичном рынке жилья продолжает падать спрос. При этом покупают «вторичку» только с хорошим дисконтом. Перекос между вторичным жильем и новостройками сохраняется.
При этом эксперт подчеркнула, что после 1 июля, несмотря на вероятный повышенный процент по ипотеке, будут продолжать работать субсидированные ставки, скидки к ставке по определённым ЖК и банкам. Также будет популярная траншевая ипотека и покупка ставки на определенный период в банке.
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