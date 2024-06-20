В Тюмени в аэропорту Рощино утром 20 июня шесть самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за плохих метеоусловий. По информации Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал густой туман.
«20 июня 2024 в связи с погодными условиями (густым туманом) аэропорт города Тюмени Рощино не может обеспечить прием и отправку воздушных судов. В настоящее время шесть самолетов ушли на запасной аэродром», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура контролирует предоставление услуг пассажирам.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, задерживаются три рейса из Москвы и по одному из Ханты-Мансийска, Сочи и Еревана. Перенос прибытия составляет от 30 минут до нескольких часов. В справочной службе аэропорта корреспонденту URA.RU подтвердили задержку по причине метеоусловий в Тюмени.
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