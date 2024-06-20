В тюменском аэропорту Рощино произошла массовая задержка рейсов. Скрин

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Из-за тумана самолеты ушли на запасные аэродромы
Из-за тумана самолеты ушли на запасные аэродромы Фото:

В Тюмени в аэропорту Рощино утром 20 июня шесть самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за плохих метеоусловий. По информации Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал густой туман.

«20 июня 2024 в связи с погодными условиями (густым туманом) аэропорт города Тюмени Рощино не может обеспечить прием и отправку воздушных судов. В настоящее время шесть самолетов ушли на запасной аэродром», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура контролирует предоставление услуг пассажирам.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, задерживаются три рейса из Москвы и по одному из Ханты-Мансийска, Сочи и Еревана. Перенос прибытия составляет от 30 минут до нескольких часов. В справочной службе аэропорта корреспонденту URA.RU подтвердили задержку по причине метеоусловий в Тюмени.

Задержка рейсов вызвана густым туманом
Задержка рейсов вызвана густым туманом
Фото:

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В Тюмени в аэропорту Рощино утром 20 июня шесть самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за плохих метеоусловий. По информации Уральской транспортной прокуратуры, причиной стал густой туман. «20 июня 2024 в связи с погодными условиями (густым туманом) аэропорт города Тюмени Рощино не может обеспечить прием и отправку воздушных судов. В настоящее время шесть самолетов ушли на запасной аэродром», — сообщается в telegram-канале ведомства. Прокуратура контролирует предоставление услуг пассажирам. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Тюмени, задерживаются три рейса из Москвы и по одному из Ханты-Мансийска, Сочи и Еревана. Перенос прибытия составляет от 30 минут до нескольких часов. В справочной службе аэропорта корреспонденту URA.RU подтвердили задержку по причине метеоусловий в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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