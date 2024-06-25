Куйвашев и силовики решили судьбу «Ночи музыки» на фоне терактов

Губернатор и генералы разрешили провести «Ночь музыки» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night
«Ночь музыки» намечена на 28 июня, фестиваль известен на всю страну Фото:

Масштабное празднование Дня молодежи и музыкальный фестиваль «Ночь музыки», которые должны пройти в Екатеринбурге 28 июня, состоятся, несмотря на внешние угрозы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами заседания областной антитеррористической комиссии под руководством под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

По словам собеседника агентства, у чиновников были сомнения, можно ли проводить крупные мероприятия. «Губернатору был задан вопрос, он поддержал. Руководители силовых ведомств придерживаются такой же позиции: проводить, с усилением мер безопасности», — добавил источник.

Мэр Алексей Орлов корреспонденту информацию подтвердил. По его словам, власти находятся в тесном взаимодействии с силовыми органами и паспортизировали многие участки (это позволит проводить там массовые мероприятия). «Главный приоритет — безопасность», — отметил Орлов. Также он отметил, что на заседании комиссии обсуждались фестивали «Европа-Азия» и чемпионат по триатлону Ironstar, которые состоятся 14 июля.

В ночь на 24 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. Погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских, в том числе священнослужитель. В это же время украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками ранило 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей.

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Масштабное празднование Дня молодежи и музыкальный фестиваль «Ночь музыки», которые должны пройти в Екатеринбурге 28 июня, состоятся, несмотря на внешние угрозы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами заседания областной антитеррористической комиссии под руководством под руководством губернатора Евгения Куйвашева. По словам собеседника агентства, у чиновников были сомнения, можно ли проводить крупные мероприятия. «Губернатору был задан вопрос, он поддержал. Руководители силовых ведомств придерживаются такой же позиции: проводить, с усилением мер безопасности», — добавил источник. Мэр Алексей Орлов корреспонденту информацию подтвердил. По его словам, власти находятся в тесном взаимодействии с силовыми органами и паспортизировали многие участки (это позволит проводить там массовые мероприятия). «Главный приоритет — безопасность», — отметил Орлов. Также он отметил, что на заседании комиссии обсуждались фестивали «Европа-Азия» и чемпионат по триатлону Ironstar, которые состоятся 14 июля. В ночь на 24 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах. Погибли более 15 сотрудников полиции, четыре гражданских, в том числе священнослужитель. В это же время украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками ранило 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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