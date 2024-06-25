25 июня 2024

На Пермском тракте ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по участку трассы ограничено из-за ремонтных работ
Движение по участку трассы ограничено из-за ремонтных работ Фото:

На Пермском тракте с 327 по 329 километр из-за проведения дорожных работ движение машин в направлении Екатеринбурга ограничено до одной полосы. Помимо этого, на 175 километре трассы застрял автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 [Пермь — Екатеринбург], км 327 — км 329, на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы.

Также транспортное средство встало на 175-м километре Пермского тракта — машинам приходится ехать по более узкому участку проезжей части. Дорожники призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

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На Пермском тракте с 327 по 329 километр из-за проведения дорожных работ движение машин в направлении Екатеринбурга ограничено до одной полосы. Помимо этого, на 175 километре трассы застрял автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 [Пермь — Екатеринбург], км 327 — км 329, на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы. Также транспортное средство встало на 175-м километре Пермского тракта — машинам приходится ехать по более узкому участку проезжей части. Дорожники призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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