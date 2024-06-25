На Пермском тракте ввели ограничения

На Пермском тракте с 327 по 329 километр из-за проведения дорожных работ движение машин в направлении Екатеринбурга ограничено до одной полосы. Помимо этого, на 175 километре трассы застрял автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 [Пермь — Екатеринбург], км 327 — км 329, на проезжей части производятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы.
Также транспортное средство встало на 175-м километре Пермского тракта — машинам приходится ехать по более узкому участку проезжей части. Дорожники призвали водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
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