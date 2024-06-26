Прокуратура ускорила процесс строительства трех школ в Челябинске. Фото

26 июня 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

И.о. прокурора Челябинской области Евгений Федоров проверил ход строительства трех школ в ЧЕлябинске Фото: Илья Московец © URA.RU И.о. прокурора Челябинской области Евгений Федоров 26 июня проинспектировал строительство трех школ в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для завершения работ в срок он потребовал увеличить рабочую силу и средства. «Федоров указал на необходимость наращивания сил и средств с целью завершения строительства указанных объектов в предусмотренные контрактами сроки. Одновременно поручено усилить контроль за соблюдением федерального законодательства при строительстве социально-значимых объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В ходе инспекции были проверены стройки будущих школ в 33 и 34 микрорайонах областного центра, а также строящееся образовательное учреждение в ЖК «Ньютон». Было отмечено, что все эти объекты имеют большое социальное значение и постоянно находятся в поле зрения прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

И.о. прокурора Челябинской области Евгений Федоров 26 июня проинспектировал строительство трех школ в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, для завершения работ в срок он потребовал увеличить рабочую силу и средства. «Федоров указал на необходимость наращивания сил и средств с целью завершения строительства указанных объектов в предусмотренные контрактами сроки. Одновременно поручено усилить контроль за соблюдением федерального законодательства при строительстве социально-значимых объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. В ходе инспекции были проверены стройки будущих школ в 33 и 34 микрорайонах областного центра, а также строящееся образовательное учреждение в ЖК «Ньютон». Было отмечено, что все эти объекты имеют большое социальное значение и постоянно находятся в поле зрения прокуратуры.