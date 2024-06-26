В ХМАО появится цифровой ресурс с картотекой добровольческих организаций

В ХМАО появится цифровой ресурс с картотекой общественных организаций и объединений, которые занимаются добровольческой деятельностью. Врио губернатора региона Руслан Кухарук считает, что сейчас это необходимая мера.
«Нужно навести порядок и систематизацию, чтобы мы знали каждую организацию, каждое объединение, чтоб мы этих людей просто знали. Где-то, возможно, чтоб понимать какие меры поддержки сегодня оказать, какой есть запрос, какой вообще объем сегодня помощи необходим. Это, в целом, для нас прямо необходимая такая картотека тех самых людей, которые эти добрые дела совершают», — сказал Кухарук.
По его словам, он уже в четвертый раз убеждается, что такой информационный ресурс должен быть создан. Главная и первоочередная его задача — информирование югорчан о добровольческой работе, которую ведут их земляки, а также понимание населением «куда и к кому можно обратиться за помощью и поддержкой». Позже он сможет быть использован для огромного количества мероприятий, связанных с формированием гражданского общества.
Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью.
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