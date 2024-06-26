26 июня 2024

В ХМАО появится цифровой ресурс с картотекой добровольческих организаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук уверен, что югорчане должны знать о добровольческой работе, которую ведут их земляки
Кухарук уверен, что югорчане должны знать о добровольческой работе, которую ведут их земляки Фото:

В ХМАО появится цифровой ресурс с картотекой общественных организаций и объединений, которые занимаются добровольческой деятельностью. Врио губернатора региона Руслан Кухарук считает, что сейчас это необходимая мера.

«Нужно навести порядок и систематизацию, чтобы мы знали каждую организацию, каждое объединение, чтоб мы этих людей просто знали. Где-то, возможно, чтоб понимать какие меры поддержки сегодня оказать, какой есть запрос, какой вообще объем сегодня помощи необходим. Это, в целом, для нас прямо необходимая такая картотека тех самых людей, которые эти добрые дела совершают», — сказал Кухарук.

По его словам, он уже в четвертый раз убеждается, что такой информационный ресурс должен быть создан. Главная и первоочередная его задача — информирование югорчан о добровольческой работе, которую ведут их земляки, а также понимание населением «куда и к кому можно обратиться за помощью и поддержкой». Позже он сможет быть использован для огромного количества мероприятий, связанных с формированием гражданского общества.

Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью.

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В ХМАО появится цифровой ресурс с картотекой общественных организаций и объединений, которые занимаются добровольческой деятельностью. Врио губернатора региона Руслан Кухарук считает, что сейчас это необходимая мера. «Нужно навести порядок и систематизацию, чтобы мы знали каждую организацию, каждое объединение, чтоб мы этих людей просто знали. Где-то, возможно, чтоб понимать какие меры поддержки сегодня оказать, какой есть запрос, какой вообще объем сегодня помощи необходим. Это, в целом, для нас прямо необходимая такая картотека тех самых людей, которые эти добрые дела совершают», — сказал Кухарук. По его словам, он уже в четвертый раз убеждается, что такой информационный ресурс должен быть создан. Главная и первоочередная его задача — информирование югорчан о добровольческой работе, которую ведут их земляки, а также понимание населением «куда и к кому можно обратиться за помощью и поддержкой». Позже он сможет быть использован для огромного количества мероприятий, связанных с формированием гражданского общества. Кухарук собрал посылку для солдата, которая скоро отправится в ДНР. Он положил в нее письмо с благодарностью и своей подписью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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