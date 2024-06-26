Челябинский зоозащитник Даллакян потребовал запретить весеннюю охоту на птиц

27 июня 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Зоозащитник потребовал запретить охоту на птиц весной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», зоозащитник Карен Даллакян потребовал запретить весеннюю охоту на птиц. Он назвал этот процесс вредительством. «Весной запрещена охота на животных и рыбалка, это период размножения. Но почему-то закон обходит стороной этот период у птиц. Весенняя охота на птиц — это вредительство, его нужно запрещать», — заявил Даллакян в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада пресс». Кроме отмены весенней охоты Даллакян попросил отодвинуть сроки осенней охоты, так как разные птицы улетают в разные сроки. Даллакян подчеркнул, что во время охоты в качестве трофея добывают наиболее сильных, красивых и активных птиц. Это имеет отрицательное влияние на генофонд любого вида птиц. От оставшихся слабых представителей не будет рождаться жизнеспособное потомство, которое способно пережить длительные перелеты. Зоозащитник напомнил, что в Древней Руси во время нереста осетра запрещали звонить в колокола, чтобы не потревожить рыбу. Он отметил, что депутаты Варненского совета вышли с предложением запретить охоту на местных озерах для спасения популяции краснокнижкой савки, которая насчитывает в Челябинской области от 60 до 80 особей. Он привел пример, что в Нижнем Новгороде полностью запрещена охота на всех диких животных с 1 марта 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», зоозащитник Карен Даллакян потребовал запретить весеннюю охоту на птиц. Он назвал этот процесс вредительством. «Весной запрещена охота на животных и рыбалка, это период размножения. Но почему-то закон обходит стороной этот период у птиц. Весенняя охота на птиц — это вредительство, его нужно запрещать», — заявил Даллакян в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада пресс». Кроме отмены весенней охоты Даллакян попросил отодвинуть сроки осенней охоты, так как разные птицы улетают в разные сроки. Даллакян подчеркнул, что во время охоты в качестве трофея добывают наиболее сильных, красивых и активных птиц. Это имеет отрицательное влияние на генофонд любого вида птиц. От оставшихся слабых представителей не будет рождаться жизнеспособное потомство, которое способно пережить длительные перелеты. Зоозащитник напомнил, что в Древней Руси во время нереста осетра запрещали звонить в колокола, чтобы не потревожить рыбу. Он отметил, что депутаты Варненского совета вышли с предложением запретить охоту на местных озерах для спасения популяции краснокнижкой савки, которая насчитывает в Челябинской области от 60 до 80 особей. Он привел пример, что в Нижнем Новгороде полностью запрещена охота на всех диких животных с 1 марта 2024 года.