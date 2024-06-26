26 июня 2024

Челябинский зоозащитник Даллакян потребовал запретить весеннюю охоту на птиц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные охотники. Челябинск., охотник, ружье, вечер
Зоозащитник потребовал запретить охоту на птиц весной Фото:

Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», зоозащитник Карен Даллакян потребовал запретить весеннюю охоту на птиц. Он назвал этот процесс вредительством.

«Весной запрещена охота на животных и рыбалка, это период размножения. Но почему-то закон обходит стороной этот период у птиц. Весенняя охота на птиц — это вредительство, его нужно запрещать», — заявил Даллакян в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада пресс». Кроме отмены весенней охоты Даллакян попросил отодвинуть сроки осенней охоты, так как разные птицы улетают в разные сроки.

Даллакян подчеркнул, что во время охоты в качестве трофея добывают наиболее сильных, красивых и активных птиц. Это имеет отрицательное влияние на генофонд любого вида птиц. От оставшихся слабых представителей не будет рождаться жизнеспособное потомство, которое способно пережить длительные перелеты. Зоозащитник напомнил, что в Древней Руси во время нереста осетра запрещали звонить в колокола, чтобы не потревожить рыбу.

Он отметил, что депутаты Варненского совета вышли с предложением запретить охоту на местных озерах для спасения популяции краснокнижкой савки, которая насчитывает в Челябинской области от 60 до 80 особей. Он привел пример, что в Нижнем Новгороде полностью запрещена охота на всех диких животных с 1 марта 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Фонда зоозащиты «Спаси меня», зоозащитник Карен Даллакян потребовал запретить весеннюю охоту на птиц. Он назвал этот процесс вредительством. «Весной запрещена охота на животных и рыбалка, это период размножения. Но почему-то закон обходит стороной этот период у птиц. Весенняя охота на птиц — это вредительство, его нужно запрещать», — заявил Даллакян в ходе пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада пресс». Кроме отмены весенней охоты Даллакян попросил отодвинуть сроки осенней охоты, так как разные птицы улетают в разные сроки. Даллакян подчеркнул, что во время охоты в качестве трофея добывают наиболее сильных, красивых и активных птиц. Это имеет отрицательное влияние на генофонд любого вида птиц. От оставшихся слабых представителей не будет рождаться жизнеспособное потомство, которое способно пережить длительные перелеты. Зоозащитник напомнил, что в Древней Руси во время нереста осетра запрещали звонить в колокола, чтобы не потревожить рыбу. Он отметил, что депутаты Варненского совета вышли с предложением запретить охоту на местных озерах для спасения популяции краснокнижкой савки, которая насчитывает в Челябинской области от 60 до 80 особей. Он привел пример, что в Нижнем Новгороде полностью запрещена охота на всех диких животных с 1 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...