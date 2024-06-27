Бывший директор геологоразведочной компании «Горизонт» Артем Шишкин отсудил у фирмы почти два миллиона зарплаты. Об этом свидетельствует решение на сайте Ханты-Мансийского районного суда.
«Артем Шишкин обратился в суд с иском к ООО „Горизонт“, просит суд взыскать с ответчика сумму невыплаченной заработной платы в размере 1 715 679, 80 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Исковые требования удовлетворить, взыскать с ООО „Горизонт“ 1 855 185 рублей 33 копейки», — указано в документах Ханты-Мансийского районного суда.
Предприятие находится на грани банкротства, и, по данным трудовой инспекции ХМАО, задолжало сотрудникам больше 200 миллионов рублей. На Шишкина заведено уголовное дело из-за задержки зарплат.
Агентство направило запрос в компанию «Горизонт». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения экс-гендиректору геологоразведочной фирмы ООО «Горизонт» Артему Шишкину. Он был переведен из-под стражи под домашний арест.
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