Экс-директор банкротной фирмы из ХМАО, находящийся под следствием, отсудил два миллиона рублей зарплаты

Бывший руководитель компании «Горизонт» из ХМАО выиграл суд у работодателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший директор отсудил у банкротной фирмы из ХМАО два миллиона зарплаты
Бывший директор отсудил у банкротной фирмы из ХМАО два миллиона зарплаты Фото:

Бывший директор геологоразведочной компании «Горизонт» Артем Шишкин отсудил у фирмы почти два миллиона зарплаты. Об этом свидетельствует решение на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

«Артем Шишкин обратился в суд с иском к ООО „Горизонт“, просит суд взыскать с ответчика сумму невыплаченной заработной платы в размере 1 715 679, 80 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Исковые требования удовлетворить, взыскать с ООО „Горизонт“ 1 855 185 рублей 33 копейки», — указано в документах Ханты-Мансийского районного суда.

Предприятие находится на грани банкротства, и, по данным трудовой инспекции ХМАО, задолжало сотрудникам больше 200 миллионов рублей. На Шишкина заведено уголовное дело из-за задержки зарплат. 

Агентство направило запрос в компанию «Горизонт». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения экс-гендиректору геологоразведочной фирмы ООО «Горизонт» Артему Шишкину. Он был переведен из-под стражи под домашний арест.

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Бывший директор геологоразведочной компании «Горизонт» Артем Шишкин отсудил у фирмы почти два миллиона зарплаты. Об этом свидетельствует решение на сайте Ханты-Мансийского районного суда. «Артем Шишкин обратился в суд с иском к ООО „Горизонт“, просит суд взыскать с ответчика сумму невыплаченной заработной платы в размере 1 715 679, 80 рублей, компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Исковые требования удовлетворить, взыскать с ООО „Горизонт“ 1 855 185 рублей 33 копейки», — указано в документах Ханты-Мансийского районного суда. Предприятие находится на грани банкротства, и, по данным трудовой инспекции ХМАО, задолжало сотрудникам больше 200 миллионов рублей. На Шишкина заведено уголовное дело из-за задержки зарплат.  Агентство направило запрос в компанию «Горизонт». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил ходатайство и изменил меру пресечения экс-гендиректору геологоразведочной фирмы ООО «Горизонт» Артему Шишкину. Он был переведен из-под стражи под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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