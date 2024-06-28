Происшествия SHOT: пьяный турист попал в реанимацию на калининградском пляже. Фото 28 июня 2024 в 11:24 Размер текста - 17 + В последние дни пляжи в Зеленоградске были переполнены Фото: Виталий Страхов © URA.RU Турист был доставлен в реанимацию после купания в Калининградской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам авторов канала, мужчина употребил алкоголь на пляже и отправился в море. «Вчера вечером там начал тонуть 63-летний мужчина. Другие отдыхающие не сразу обратили внимание, что он плавает уже лицом в воде», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что врачи успели спасти пострадавшего и доставили его в реанимацию. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое. По информации Shot, в последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены. Туристы жалуются на отсутствие свободного места. Ранее сообщалось, что российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде, передает «Национальная служба новостей». Тело мужчины обнаружили 17 октября 2023 года, сообщает RT. Медики на пляже оказывали первую помощь Telegram-канал Shot . В последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены Telegram-канал Shot . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Турист был доставлен в реанимацию после купания в Калининградской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам авторов канала, мужчина употребил алкоголь на пляже и отправился в море. «Вчера вечером там начал тонуть 63-летний мужчина. Другие отдыхающие не сразу обратили внимание, что он плавает уже лицом в воде», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что врачи успели спасти пострадавшего и доставили его в реанимацию. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое. По информации Shot, в последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены. Туристы жалуются на отсутствие свободного места. Ранее сообщалось, что российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде, передает «Национальная служба новостей». Тело мужчины обнаружили 17 октября 2023 года, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям