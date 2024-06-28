SHOT: пьяный турист попал в реанимацию на калининградском пляже. Фото

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В последние дни пляжи в Зеленоградске были переполнены Фото:

Турист был доставлен в реанимацию после купания в Калининградской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам авторов канала, мужчина употребил алкоголь на пляже и отправился в море.

«Вчера вечером там начал тонуть 63-летний мужчина. Другие отдыхающие не сразу обратили внимание, что он плавает уже лицом в воде», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что врачи успели спасти пострадавшего и доставили его в реанимацию. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое.

По информации Shot, в последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены. Туристы жалуются на отсутствие свободного места.

Ранее сообщалось, что российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде, передает «Национальная служба новостей». Тело мужчины обнаружили 17 октября 2023 года, сообщает RT.

Медики на пляже оказывали первую помощь
Медики на пляже оказывали первую помощь
В последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены
В последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены

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Турист был доставлен в реанимацию после купания в Калининградской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам авторов канала, мужчина употребил алкоголь на пляже и отправился в море. «Вчера вечером там начал тонуть 63-летний мужчина. Другие отдыхающие не сразу обратили внимание, что он плавает уже лицом в воде», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что врачи успели спасти пострадавшего и доставили его в реанимацию. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое. По информации Shot, в последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены. Туристы жалуются на отсутствие свободного места. Ранее сообщалось, что российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде, передает «Национальная служба новостей». Тело мужчины обнаружили 17 октября 2023 года, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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