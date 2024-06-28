Турист был доставлен в реанимацию после купания в Калининградской области. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По словам авторов канала, мужчина употребил алкоголь на пляже и отправился в море.
«Вчера вечером там начал тонуть 63-летний мужчина. Другие отдыхающие не сразу обратили внимание, что он плавает уже лицом в воде», — говорится в сообщении. Авторы канала заявили, что врачи успели спасти пострадавшего и доставили его в реанимацию. На данный момент состояние мужчины оценивается как тяжелое.
По информации Shot, в последние дни пляжи в Зеленоградске переполнены. Туристы жалуются на отсутствие свободного места.
Ранее сообщалось, что российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде, передает «Национальная служба новостей». Тело мужчины обнаружили 17 октября 2023 года, сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.