27 июня 2024

«Дочка» «Газпрома» выставила на торги кирпичный завод в ХМАО

Компания «Газпром трансгаз Югорск» продает завод за 360 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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"Газпром трансгаз Югорск" продает кирпичный завод в ХМАО
"Газпром трансгаз Югорск" продает кирпичный завод в ХМАО Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает имущественный комплекс по производству кирпича в Югорске (ХМАО). Организатор аукциона сообщил агентству URA.RU, что начальная цена завода составляет почти 360 миллионов рублей.

«„Газпром трансгаз Югорск“ объявил аукцион на продажу асфальтобетонного завода в Югорске. Начальная цена лота составляет 359 194 325 рублей 71 копейку, а минимальная цена предложения — 230 968 854 рубля», — рассказал представитель электронной торговой площадки.

Завод занимает площадь более 80 тысяч квадратных метров. Земельный участок, на котором он расположен, взят в аренду у властей Югорска. На территории находятся производственные помещения с оборудованием, склады, площадки для хранения сырья, трубопроводы, железнодорожные и подъездные пути. Организатор принимает заявки от покупателей до 25 июля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» решила продать свой асфальтобетонный завод в Югорске. Продавец просил за имущество 36 475 000 рублей.

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Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает имущественный комплекс по производству кирпича в Югорске (ХМАО). Организатор аукциона сообщил агентству URA.RU, что начальная цена завода составляет почти 360 миллионов рублей. «„Газпром трансгаз Югорск“ объявил аукцион на продажу асфальтобетонного завода в Югорске. Начальная цена лота составляет 359 194 325 рублей 71 копейку, а минимальная цена предложения — 230 968 854 рубля», — рассказал представитель электронной торговой площадки. Завод занимает площадь более 80 тысяч квадратных метров. Земельный участок, на котором он расположен, взят в аренду у властей Югорска. На территории находятся производственные помещения с оборудованием, склады, площадки для хранения сырья, трубопроводы, железнодорожные и подъездные пути. Организатор принимает заявки от покупателей до 25 июля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» решила продать свой асфальтобетонный завод в Югорске. Продавец просил за имущество 36 475 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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