Глава Екатеринбурга вернулся из Москвы в новом статусе и взялся за оружие при молодежи. Фото

Мэр Орлов встретился с молодежью и вместе с замом Куйвашева раздал ей награды

29 июня 2024 в 21:23 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов провел на площадке больше двух часов Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, утром 29 июня вернувшийся из Москвы (получал диплом выпускника кремлевской «школы губернаторов»), постарался спасти День молодежи, испорченный непогодой. Не только обошел все площадки, но и целый час отвечал на вопросы, некоторые из которых даже были похожи на «настоящие». А затем, дождавшись замгубернатора Павла Крекова, раздал парням и девушкам награды. Ко Дню молодежи власти — в лице мэрии и областного «Дома молодежи» — готовились несколько недель: наполняли программу, искали звездных артистов. Ждали губернатора Евгения Куйвашева — большого любителя этой тематики. Но за несколько дней стало известно, что его визит срывается. А накануне, когда, как и прогнозировали синоптики, на город обрушился дождь, стало понятно, что вслед за общегородским выпускным, в парке Маяковского не будет и нормального Дня молодежи. Переносить дату было поздно: гости приехали, музыканты оплачены. Если бы не дождь, посещаемость, вероятно, была бы более высокая Фото: Илья Московец © URA.RU Например, совершенно точно должен был пройти фестиваль «УлицыЕКАТа»: во-первых, судьи из других регионов, во-вторых, это этап отбора на проект Росмолодежи, пришло 250 заявок. То есть были возможны лишь некоторые точечные корректировки в программе. В шатре «Дома молодежи» было многолюдно Фото: Илья Московец © URA.RU Например, отменили шествие по парку и некоторые другие активности. Остальное перенесли в шатры. И там было чем заняться. В шатре «Дома молодежи» (одном из самых многолюдных в этот дождливый день) подготовили игровые зоны, где родители с детьми могли поиграть в аэрохоккей, настольный футбол или PlayStation, где можно было познакомиться с проектами учреждения и побороться за мерч. «Но самой популярной в связи с погодными условиями стала чайная зона», — поделилась с корреспондентом директор Дома Наталья Лытина. В этот момент в двух шагах от нее ежеминутно пополнялся банк молодежных инициатив (выглядел как лотерейный барабан). «Если у ребят есть какие-то идеи с проектами, они могут нам написать, оставить здесь. Мы будем разбирать, связываться с авторами, приглашать на проектный интенсив. У нас есть акселератор проектов — „Территория молодежных инициатив“, — в рамках которого ребята не просто пишут проекты, но и реализуют их в муниципалитетах», — отметила Лытина. До появления курирующего ее работу Крекова оставалось полтора часа. Та самая популярная чайная зона, о которой рассказала Лытина Фото: Илья Московец © URA.RU Орлов зашел в фан-зону ЦПКиО в модном дождевике от Всемирного фестиваля молодежи-2024. Зонты не спасали. Самое интересное на его обходе случилось в шатре волонтерского центра «Мы рядом», который Орлов создал осенью 2022-го. Там молодежи среди прочего предлагали поупражняться в сборке-разборке автомата. Мэру пришлось вспомнить милицейскую молодость. В норматив не уложился (две минуты). То ли оружие попалось не очень качественное («Че-то она не вставляется как-то», — говорил в процессе сборки), то ли тренировок не было слишком давно. «Фактически не забыл еще», — был, тем не менее, доволен Орлов. Затем он не без интереса осмотрел все тот же шатер Дома молодежи, а после зашел к казакам (центр военно-спортивной подготовки). Там предложили помахать шашкой. Орлов вышел на улицу, посмотрел короткий мастер-класс и взялся сам. Сделав пару движений, орудие вернул — видимо, не по душе. Со стороны Орлова основным организатором была его зам Марина Фадеева. Говорят, вчера экстренно закупала дождевики Фото: Илья Московец © URA.RU В главном шатре уже ждали школьники и студенты. Вел беседу Орлова с ними начальник департамента молодежной политики (и международных связей) мэрии Артем Николаев. За час мэра спросили о разном: психологической помощи молодым людям, поддержке семей, создании молодежной администрации (Орлов не против), футбольном матче между командами мэрии и парнями из медиалиги. Наибольшие эмоции у Орлова вызвал вопрос про книги. Признался, что читать начал в пять лет, в десять — прошел «Войну и мир» Льва Толстого (но по-настоящему понял произведение позднее). Своим любимым чтивом Орлов назвал «Собачье сердце» Михаила Булгакова и посоветовал Валентина Пикуля и мастера публичных выступлений Нину Звереву. По окончании встречи он еще несколько минут отвечал на вопросы в личном порядке. Но надо было идти — впереди награждение. Перебегая между площадками, он раскрыл URA.RU тему своей выпускной работы в Высшее школе госуправления РАНХиГС. Как оказалось, весной он вместе с коллегами неделю прожил в Калуге, там общался с региональными властями, и вместе со своей командой («школьников» разбили на группы) позднее подготовил целую программу развития туризма для этой территории. С молодежью Алексей Орлов старался общаться искренне Фото: Илья Московец © URA.RU На сцену Орлов поднялся вместе с Крековым и вице-спикером заксо Михаилом Клименко. Перед вами миллионы дорог, и я хочу пожелать вам выбрать ту, пройдя по которой, вы реализуете все свои желания, достигнете всех своих целей. Штурмуйте новые высоты, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели», — напутствовал глава. Креков был более лаконичен. Он отметил, что все хорошее в стране и регионе «получается благодаря молодой энергии и всему тому, что приносит молодежь в нашу жизнь». Врученные им губернаторские премии (130 тысяч рублей) — новинка этого года. Ее оператором был также Дом молодежи. Идея родилась на форуме «Утро» в 2023-м. Куйвашев поддержал. Наталья Лытина вместе с командой только-только вернулась с форума «Утро» Фото: Илья Московец © URA.RU Автомат Алексей Орлов разобрал и собрал за две минуты Фото: Илья Московец © URA.RU С шашкой Алексею Орлову будто понравилось меньше Фото: Илья Московец © URA.RU В разгар встречи Орлова с молодежью в первый ряд подсел депутат Алексей Вихарев Фото: Илья Московец © URA.RU Еще несколько минут мэр общался с волонтерами приватно Фото: Илья Московец © URA.RU Вопросы ему задавали самые разные Фото: Илья Московец © URA.RU Денис Протасов — замминистра образования — и Павел Креков Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Губернаторские премии в этом году вручались впервые Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, утром 29 июня вернувшийся из Москвы (получал диплом выпускника кремлевской «школы губернаторов»), постарался спасти День молодежи, испорченный непогодой. Не только обошел все площадки, но и целый час отвечал на вопросы, некоторые из которых даже были похожи на «настоящие». А затем, дождавшись замгубернатора Павла Крекова, раздал парням и девушкам награды. Ко Дню молодежи власти — в лице мэрии и областного «Дома молодежи» — готовились несколько недель: наполняли программу, искали звездных артистов. Ждали губернатора Евгения Куйвашева — большого любителя этой тематики. Но за несколько дней стало известно, что его визит срывается. А накануне, когда, как и прогнозировали синоптики, на город обрушился дождь, стало понятно, что вслед за общегородским выпускным, в парке Маяковского не будет и нормального Дня молодежи. Переносить дату было поздно: гости приехали, музыканты оплачены. Например, совершенно точно должен был пройти фестиваль «УлицыЕКАТа»: во-первых, судьи из других регионов, во-вторых, это этап отбора на проект Росмолодежи, пришло 250 заявок. То есть были возможны лишь некоторые точечные корректировки в программе. Например, отменили шествие по парку и некоторые другие активности. Остальное перенесли в шатры. И там было чем заняться. В шатре «Дома молодежи» (одном из самых многолюдных в этот дождливый день) подготовили игровые зоны, где родители с детьми могли поиграть в аэрохоккей, настольный футбол или PlayStation, где можно было познакомиться с проектами учреждения и побороться за мерч. «Но самой популярной в связи с погодными условиями стала чайная зона», — поделилась с корреспондентом директор Дома Наталья Лытина. В этот момент в двух шагах от нее ежеминутно пополнялся банк молодежных инициатив (выглядел как лотерейный барабан). «Если у ребят есть какие-то идеи с проектами, они могут нам написать, оставить здесь. Мы будем разбирать, связываться с авторами, приглашать на проектный интенсив. У нас есть акселератор проектов — „Территория молодежных инициатив“, — в рамках которого ребята не просто пишут проекты, но и реализуют их в муниципалитетах», — отметила Лытина. До появления курирующего ее работу Крекова оставалось полтора часа. Орлов зашел в фан-зону ЦПКиО в модном дождевике от Всемирного фестиваля молодежи-2024. Зонты не спасали. Самое интересное на его обходе случилось в шатре волонтерского центра «Мы рядом», который Орлов создал осенью 2022-го. Там молодежи среди прочего предлагали поупражняться в сборке-разборке автомата. Мэру пришлось вспомнить милицейскую молодость. В норматив не уложился (две минуты). То ли оружие попалось не очень качественное («Че-то она не вставляется как-то», — говорил в процессе сборки), то ли тренировок не было слишком давно. «Фактически не забыл еще», — был, тем не менее, доволен Орлов. Затем он не без интереса осмотрел все тот же шатер Дома молодежи, а после зашел к казакам (центр военно-спортивной подготовки). Там предложили помахать шашкой. Орлов вышел на улицу, посмотрел короткий мастер-класс и взялся сам. Сделав пару движений, орудие вернул — видимо, не по душе. В главном шатре уже ждали школьники и студенты. Вел беседу Орлова с ними начальник департамента молодежной политики (и международных связей) мэрии Артем Николаев. За час мэра спросили о разном: психологической помощи молодым людям, поддержке семей, создании молодежной администрации (Орлов не против), футбольном матче между командами мэрии и парнями из медиалиги. Наибольшие эмоции у Орлова вызвал вопрос про книги. Признался, что читать начал в пять лет, в десять — прошел «Войну и мир» Льва Толстого (но по-настоящему понял произведение позднее). Своим любимым чтивом Орлов назвал «Собачье сердце» Михаила Булгакова и посоветовал Валентина Пикуля и мастера публичных выступлений Нину Звереву. По окончании встречи он еще несколько минут отвечал на вопросы в личном порядке. Но надо было идти — впереди награждение. Перебегая между площадками, он раскрыл URA.RU тему своей выпускной работы в Высшее школе госуправления РАНХиГС. Как оказалось, весной он вместе с коллегами неделю прожил в Калуге, там общался с региональными властями, и вместе со своей командой («школьников» разбили на группы) позднее подготовил целую программу развития туризма для этой территории. На сцену Орлов поднялся вместе с Крековым и вице-спикером заксо Михаилом Клименко. Перед вами миллионы дорог, и я хочу пожелать вам выбрать ту, пройдя по которой, вы реализуете все свои желания, достигнете всех своих целей. Штурмуйте новые высоты, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели», — напутствовал глава. Креков был более лаконичен. Он отметил, что все хорошее в стране и регионе «получается благодаря молодой энергии и всему тому, что приносит молодежь в нашу жизнь». Врученные им губернаторские премии (130 тысяч рублей) — новинка этого года. Ее оператором был также Дом молодежи. Идея родилась на форуме «Утро» в 2023-м. Куйвашев поддержал.