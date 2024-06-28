Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, окончивший Высшую школу госуправления РАНХиГС (неформально именуется кремлевской «школой губернаторов»), получил диплом из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику. Фотографией с церемонии поделился читатель URA.RU.
Финальный образовательный модуль прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. С выпускниками по видеосвязи общался президент РФ Владимир Путин. Регионы Большого Урала были представлены в этом созыве школы не только Орловым, но и мэром Перми Эдуардом Сосниным, помощником полпреда президента в округе Владимиром Петровым, будущим главом правительства ЛНР Егором Ковальчуком (мэр челябинского Миасса), депутатом Госдумы от «тюменской матрешки» Евгением Марковым.
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