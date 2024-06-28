28 июня 2024

Кириенко вручил мэру Екатеринбурга диплом будущего губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
О том, что Алексей Орлов не прочь возглавить какой-нибудь регион, говорят не один год Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, окончивший Высшую школу госуправления РАНХиГС (неформально именуется кремлевской «школой губернаторов»), получил диплом из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику. Фотографией с церемонии поделился читатель URA.RU.

Финальный образовательный модуль прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. С выпускниками по видеосвязи общался президент РФ Владимир Путин. Регионы Большого Урала были представлены в этом созыве школы не только Орловым, но и мэром Перми Эдуардом Сосниным, помощником полпреда президента в округе Владимиром Петровым, будущим главом правительства ЛНР Егором Ковальчуком (мэр челябинского Миасса), депутатом Госдумы от «тюменской матрешки» Евгением Марковым.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров (слева), Алексей Орлов и Сергей Кириенко
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров (слева), Алексей Орлов и Сергей Кириенко
Фото:

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, окончивший Высшую школу госуправления РАНХиГС (неформально именуется кремлевской «школой губернаторов»), получил диплом из рук замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику. Фотографией с церемонии поделился читатель URA.RU. Финальный образовательный модуль прошел на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. С выпускниками по видеосвязи общался президент РФ Владимир Путин. Регионы Большого Урала были представлены в этом созыве школы не только Орловым, но и мэром Перми Эдуардом Сосниным, помощником полпреда президента в округе Владимиром Петровым, будущим главом правительства ЛНР Егором Ковальчуком (мэр челябинского Миасса), депутатом Госдумы от «тюменской матрешки» Евгением Марковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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