На главные концерты Дня молодежи в Екатеринбурге почти никто не пришел. Фото

29 июня 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Мероприятие завершили раньше запланированного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Шторм и мощные дожди не дали жителям Екатеринбурга полноценно отпраздновать День молодежи в парке Маяковского. На вечерние выступления главных хедлайнеров ивента DJ Rudenko и певец Коста Лакоста почти никто не пришел, а активности для горожан отменили или перенесли в шатры. Концерт звездных артистов закончился раньше запланированного, рассказал корреспондент URA.RU. День молодежи в главном парке города начался с активностей и сессии вопрос-ответ с мэром Алексеем Орловым под шатрами. Гостей было не много, но желающие в порядке очереди задавали интересующие вопросы, а после программы фотографировались с главой Екатеринбурга. Сам же Орлов принял участие в разборке-сборке автомата Калашникова. На это ему потребовалось порядка полутора минут. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Затем на сцене началось награждение молодых общественников и предпринимателей губернаторскими премиями за активное участие в реализации национальных проектов. Награда имеет денежное поощрение в размере 130 тысяч рублей. Заключением церемонии стало выступление артистов с патриотическими песнями. Фото: Илья Московец / URA.RU ? Фото: Илья Московец / URA.RU ? Ближе к вечеру, когда приближалось выступление DJ Rudenko и Косты Лакосты, народу немного прибавилось. «Сильно не ощутимо, но людей стало чуть больше», — передавала обстановку с места корреспондент агентства. Ведущий всеми способами пытался подбадривать гостей, которых не испугала непогода. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Коста Лакоста первый вышел выступать, что сподвигло людей под шатрами, выйти к сцене. Певец исполнил несколько треков, в числе «Белая Луна» и Cosa Nostra. Далее на сцене появился DJ Rudenko. На некоторое время горожане забыли про дождливый день и пустились в пляс. Концерт диджея закончился примерно в 21:40 (планировалось в 22:00), после чего немногочисленная толпа разбежалась с площадки. «Остались только самые веселые», — прокомментировал журналист. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За время непогоды сильный шторм успел лишить света жителей семи городов и поселков, привести к неудачной посадке самолета в Кольцово, а также повалить деревья на машины в центре Екатеринбурга. Главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко пояснила, что в большинстве районов Среднего Урала ливни закончатся к утру 30 июня. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шторм и мощные дожди не дали жителям Екатеринбурга полноценно отпраздновать День молодежи в парке Маяковского. На вечерние выступления главных хедлайнеров ивента DJ Rudenko и певец Коста Лакоста почти никто не пришел, а активности для горожан отменили или перенесли в шатры. Концерт звездных артистов закончился раньше запланированного, рассказал корреспондент URA.RU. День молодежи в главном парке города начался с активностей и сессии вопрос-ответ с мэром Алексеем Орловым под шатрами. Гостей было не много, но желающие в порядке очереди задавали интересующие вопросы, а после программы фотографировались с главой Екатеринбурга. Сам же Орлов принял участие в разборке-сборке автомата Калашникова. На это ему потребовалось порядка полутора минут. Затем на сцене началось награждение молодых общественников и предпринимателей губернаторскими премиями за активное участие в реализации национальных проектов. Награда имеет денежное поощрение в размере 130 тысяч рублей. Заключением церемонии стало выступление артистов с патриотическими песнями. Ближе к вечеру, когда приближалось выступление DJ Rudenko и Косты Лакосты, народу немного прибавилось. «Сильно не ощутимо, но людей стало чуть больше», — передавала обстановку с места корреспондент агентства. Ведущий всеми способами пытался подбадривать гостей, которых не испугала непогода. Коста Лакоста первый вышел выступать, что сподвигло людей под шатрами, выйти к сцене. Певец исполнил несколько треков, в числе «Белая Луна» и Cosa Nostra. Далее на сцене появился DJ Rudenko. На некоторое время горожане забыли про дождливый день и пустились в пляс. Концерт диджея закончился примерно в 21:40 (планировалось в 22:00), после чего немногочисленная толпа разбежалась с площадки. «Остались только самые веселые», — прокомментировал журналист. За время непогоды сильный шторм успел лишить света жителей семи городов и поселков, привести к неудачной посадке самолета в Кольцово, а также повалить деревья на машины в центре Екатеринбурга. Главный синоптик «Уралгидрометцентра» Галина Шепоренко пояснила, что в большинстве районов Среднего Урала ливни закончатся к утру 30 июня.