ВС РФ остановили наступление ВСУ на левом берегу Херсона: карта СВО на 1 июля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все попытки ВСУ прорваться на левый берег в районе Днепрян были остановлены. По его словам, украинская армия понесла большие потери. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий на 1 июля — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ по территории РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 36 украинских беспилотников за одну ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в Брянской области было уничтожено 18 БПЛА, в Курской и Белгородской областях по девять дронов.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что атаковали два села Грайворонского городского округа. В Глотово были повреждены частные домовладения и автомобиль. В селе Сподарюшино в результате сброса взрывного устройства разрушен частный дом. Из-за атаки также были повреждены инфраструктурные объекты, включая линии электропередач, что привело к временному отсутствию электроснабжения.
Херсонское направление
Все попытки украинских войск прорваться через Днепр в районе населенного пункта Днепряны были успешно отражены. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС. «После Крынок украинские формирования предприняли попытки высадиться на левом берегу в районе Днепряны, но были отбиты с огромными для себя потерями», — отметил Сальдо.
Днепряны, расположенные на левом берегу Днепра, находятся под постоянным огнем ВСУ из-за своего стратегического прибрежного положения. Это делает район одной из горячих точек на карте военных действий.
Авдеевское направление
В Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы Центральной группировки ВС РФ успешно уничтожили опорный пункт управления БЛПА ВСУ на авдеевском направлении.
Корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА «Орлан-30» в режиме реального времени, что позволило артиллеристам поразить цель минимальным количеством боеприпасов. После успешного выполнения задачи, артиллерийская группа оперативно замаскировала орудие и переместилась в подземное укрытие.
Южнодонецкое направление
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» Восточной группировки ВС РФ успешно уничтожили опорные пункты, военную технику и минометные расчеты ВСУ на южнодонецком направлении. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, артиллерия играет ключевую роль в контрбатарейной борьбе, работая в тесной связке с воздушной разведкой. Эффективность огневого поражения значительно возрастает благодаря корректировке каждого выстрела с помощью БПЛА. Украинские бойцы, по словам артиллеристов группировки «Восток», испытывают серьезные трудности и сталкиваются с дефицитом боеприпасов, что снижает их способность к активным действиям в ответ.
Запорожское направление
Мобильный расчет миномета «Василек» гвардейского полка группировки войск «Днепр» успешно уничтожил опорный пункт ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил старший наводчик миномета с позывным Боцман.
По его словам, расчетам автоматических минометов «Василек», установленных на грузовиках, требуется всего до 10 минут для поражения цели с момента получения информации и выезда на позицию. Боцман подчеркнул высокую мобильность и оперативность своего подразделения
По информации telegram-канала военкора Семена Пегова Wargonzo, в районах Работино и северо-западнее Вербового ситуация остается без значительных изменений. Там отметили, что продолжаются позиционные бои, активно используются средства дальнего поражения.
Донецкое направление
Российские войска активизировали наступательные операции, передает Wargonzo. В районе Константиновки зафиксированы продвижения на окраинах населенного пункта, а также в Парасковиевке и Красногоровке продолжается вытеснение украинских сил. В Невельском и Карловке идут тяжелые бои. Западнее Сокола российские войска развивают наступление в направлении Евгеновки и Восхода.
Часовоярское направление
На направлении не утихают бои в восточном пригороде Часов Яра, где ВС РФ добились новых тактических успехов, продвинувшись также с северного фланга со стороны Калиновки. Об этом заявил Wargonzo.
Харьковское направление
По информации Wargonzo, обстановка остается напряженной без значительных изменений в линии боевого соприкосновения. В Волчанске и Глубоком продолжаются тяжелые бои.
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