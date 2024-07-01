Челябинец зарезал друга и спрятал в подвале дома его матери

Челябинка нашла в подвале своего дома тело убитого сына

01 июля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Совместные посиделки с алкоголем в очередной раз закончились трагедией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинской области спрятал убитого им приятеля в подвале его собственного дома, где труп обнаружила мать жертвы. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам, сообщили 1 июля URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Взволнованная женщина позвонила в дежурную часть отдела МВД по Саткинскому району 28 июня. Он рассказала, что, придя домой, обнаружила следы крови и труп своего 46-летнего сына с ножевыми ранениями. Незамедлительно сотрудники полиции выехали на место и установили, что накануне мужчина проводил совместный досуг с приятелем и его сожительницей. Между мужчинами начался конфликт, в результате которого один из участников получил ранение ножом и скончался», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. Убийца, пытаясь скрыть преступление, перетащил тело в подвал и скрылся с места происшествия. После того как был найден свидетель, оперативники полиции и следователи СК вышли на ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жителя села Айлино. Вскоре 40-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. Как уточнили в пресс-службе управления СКР по региону, погибший получил множество ножевых ударов в шею и туловище. Обвиняемого в его убийстве поместили в СИЗО, сейчас продолжаются следственные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области спрятал убитого им приятеля в подвале его собственного дома, где труп обнаружила мать жертвы. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам, сообщили 1 июля URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Взволнованная женщина позвонила в дежурную часть отдела МВД по Саткинскому району 28 июня. Он рассказала, что, придя домой, обнаружила следы крови и труп своего 46-летнего сына с ножевыми ранениями. Незамедлительно сотрудники полиции выехали на место и установили, что накануне мужчина проводил совместный досуг с приятелем и его сожительницей. Между мужчинами начался конфликт, в результате которого один из участников получил ранение ножом и скончался», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. Убийца, пытаясь скрыть преступление, перетащил тело в подвал и скрылся с места происшествия. После того как был найден свидетель, оперативники полиции и следователи СК вышли на ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью жителя села Айлино. Вскоре 40-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве. Как уточнили в пресс-службе управления СКР по региону, погибший получил множество ножевых ударов в шею и туловище. Обвиняемого в его убийстве поместили в СИЗО, сейчас продолжаются следственные действия.