Звезду TikTok удивила «золотая» хинкалина в ресторане ХМАО. Видео

Ресторан в Сургуте поразил звезду TikTok Amirchik необычным десертом
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Amirchik удивился «золотой» хинкалине в ресторане Сургута
Amirchik удивился «золотой» хинкалине в ресторане Сургута Фото:

Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, удивился необычному блюду в одном из ресторанов Сургута. На десерт артисту подали «золотую» хинкалину.

«Вот это, конечно, прикол. Золотая хинкалина. Смотрите, как она шевелится», — удивился Amirchik. Видео из ресторана он опубликовал в своем telegram-канале. Чизкейк в виде хинкали покрыт золотой пылью, что и произвело впечатление на артиста.

Певец приезжал в Сургут на концерт в честь выпускного бала. Поклонники встретили его бурными овациями.

В югорских ресторанах также побывали театральные звезды и известные артисты. Среди них — Иван Мулин из сериала «Молодежка», заслуженная артистка России Елена Проклова, актер и телеведущий Георгий Дронов. Снимки селебрити красуются на специальной доске в одном из популярных заведений Ханты-Мансийска.

Видео: telegram-канал «Amirchik Official»

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Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, удивился необычному блюду в одном из ресторанов Сургута. На десерт артисту подали «золотую» хинкалину. «Вот это, конечно, прикол. Золотая хинкалина. Смотрите, как она шевелится», — удивился Amirchik. Видео из ресторана он опубликовал в своем telegram-канале. Чизкейк в виде хинкали покрыт золотой пылью, что и произвело впечатление на артиста. Певец приезжал в Сургут на концерт в честь выпускного бала. Поклонники встретили его бурными овациями. В югорских ресторанах также побывали театральные звезды и известные артисты. Среди них — Иван Мулин из сериала «Молодежка», заслуженная артистка России Елена Проклова, актер и телеведущий Георгий Дронов. Снимки селебрити красуются на специальной доске в одном из популярных заведений Ханты-Мансийска. Видео: telegram-канал «Amirchik Official»
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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