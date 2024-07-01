Звезда TikTok и певец Амирхан Батабаев, известный под творческим псевдонимом Amirchik, удивился необычному блюду в одном из ресторанов Сургута. На десерт артисту подали «золотую» хинкалину.
«Вот это, конечно, прикол. Золотая хинкалина. Смотрите, как она шевелится», — удивился Amirchik. Видео из ресторана он опубликовал в своем telegram-канале. Чизкейк в виде хинкали покрыт золотой пылью, что и произвело впечатление на артиста.
Певец приезжал в Сургут на концерт в честь выпускного бала. Поклонники встретили его бурными овациями.
В югорских ресторанах также побывали театральные звезды и известные артисты. Среди них — Иван Мулин из сериала «Молодежка», заслуженная артистка России Елена Проклова, актер и телеведущий Георгий Дронов. Снимки селебрити красуются на специальной доске в одном из популярных заведений Ханты-Мансийска.
Видео: telegram-канал «Amirchik Official»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.