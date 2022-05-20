В поселке Есаульском Сосновского района Челябинской области местные жители обратили внимание на недостроенный мост, открытия которого ждут уже несколько лет. Сейчас им приходится ходить и ездить по старому путепроводу по ямам и торчащей арматуре. Об этом они сообщили в соцсетях.
«В нашем поселке мост в очень ужасном состоянии. Наши дети ходят по нему каждый день в школу, а взрослые ездят на машинах на работу. Мост начинает разваливаться, торчит арматура, он рано или поздно рухнет в реку, с каждым днем все страшнее по нему передвигаться», — написала жительница поселка Есаульский Ольга Голощапова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
Местная жительница рассказала, что в случае разрушения моста другой дороги в поселок нет. Рядом же стоит недостроенный мост, судьба которого сельчанам неизвестна.
«Документы на новый мост были оформлены с ошибкой 10 лет назад. Тогда строители принялись за объект, но выяснили, что в проекте не была заложена стоимость ригелей. Они отказались от работ. Сейчас полный пакет документов на строительство моста находится на госэкспертизе», — уточнил глава Сосновского района Евгений Ваганов.
Ваганов добавил, что по результатам госэкспертизы будут выделены средства на достройку моста с учетом уже сделанных работ. Власти района рассчитывают, что в текущем году уже будет проведен конкурс, по результатам которого выберут подрядную организацию.
«Точные сроки в данный момент назвать сложно. Само строительство предварительно намечено на 2023 год. Старый мост в данный момент находится в проезжем состоянии, хотя современным нормам он уже не соответствует», — уточнил Ваганов.
Старый мост уже не соответствует современным строительным нормам
Ольга Голощапова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
Местные жители боятся ходить и ездить по этой конструкции
Ольга Голощапова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».
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В поселке Есаульском Сосновского района Челябинской области местные жители обратили внимание на недостроенный мост, открытия которого ждут уже несколько лет. Сейчас им приходится ходить и ездить по старому путепроводу по ямам и торчащей арматуре. Об этом они сообщили в соцсетях. «В нашем поселке мост в очень ужасном состоянии. Наши дети ходят по нему каждый день в школу, а взрослые ездят на машинах на работу. Мост начинает разваливаться, торчит арматура, он рано или поздно рухнет в реку, с каждым днем все страшнее по нему передвигаться», — написала жительница поселка Есаульский Ольга Голощапова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте». Местная жительница рассказала, что в случае разрушения моста другой дороги в поселок нет. Рядом же стоит недостроенный мост, судьба которого сельчанам неизвестна. «Документы на новый мост были оформлены с ошибкой 10 лет назад. Тогда строители принялись за объект, но выяснили, что в проекте не была заложена стоимость ригелей. Они отказались от работ. Сейчас полный пакет документов на строительство моста находится на госэкспертизе», — уточнил глава Сосновского района Евгений Ваганов. Ваганов добавил, что по результатам госэкспертизы будут выделены средства на достройку моста с учетом уже сделанных работ. Власти района рассчитывают, что в текущем году уже будет проведен конкурс, по результатам которого выберут подрядную организацию. «Точные сроки в данный момент назвать сложно. Само строительство предварительно намечено на 2023 год. Старый мост в данный момент находится в проезжем состоянии, хотя современным нормам он уже не соответствует», — уточнил Ваганов.