Строительство моста намерены возобновить (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Есаульском Сосновского района Челябинской области местные жители обратили внимание на недостроенный мост, открытия которого ждут уже несколько лет. Сейчас им приходится ходить и ездить по старому путепроводу по ямам и торчащей арматуре. Об этом они сообщили в соцсетях.

«В нашем поселке мост в очень ужасном состоянии. Наши дети ходят по нему каждый день в школу, а взрослые ездят на машинах на работу. Мост начинает разваливаться, торчит арматура, он рано или поздно рухнет в реку, с каждым днем все страшнее по нему передвигаться», — написала жительница поселка Есаульский Ольга Голощапова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что в случае разрушения моста другой дороги в поселок нет. Рядом же стоит недостроенный мост, судьба которого сельчанам неизвестна.

«Документы на новый мост были оформлены с ошибкой 10 лет назад. Тогда строители принялись за объект, но выяснили, что в проекте не была заложена стоимость ригелей. Они отказались от работ. Сейчас полный пакет документов на строительство моста находится на госэкспертизе», — уточнил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Ваганов добавил, что по результатам госэкспертизы будут выделены средства на достройку моста с учетом уже сделанных работ. Власти района рассчитывают, что в текущем году уже будет проведен конкурс, по результатам которого выберут подрядную организацию.

«Точные сроки в данный момент назвать сложно. Само строительство предварительно намечено на 2023 год. Старый мост в данный момент находится в проезжем состоянии, хотя современным нормам он уже не соответствует», — уточнил Ваганов.

Старый мост уже не соответствует современным строительным нормам Ольга Голощапова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».