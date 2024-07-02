Челябинские школьники поступят в 10 класс при хороших отметках и достижениях

Девятиклассники в Челябинской области могут поступить в 10 класс в результате конкурсного отбора. В приоритете — хорошие отметки по профильным предметам и на экзаменах, а также достижения в выбранной области изучения, сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона.
«Школы самостоятельно устанавливают порядок индивидуального отбора при приеме в десятые профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы универсального профиля. Школами издается нормативный документ, регламентирующий порядок индивидуального отбора», — уточнили URA.RU в пресс-службе министерства.
В пресс-службе минобра добавили, что вся информация о предстоящем индивидуальном отборе, сроках приема заявлений и так далее размещается в открытом доступе на официальном сайте образовательной организации. Отбор осуществляется на основании трех критериев. Это в первую очередь наличие итоговых оценок успеваемости за курс основного общего образования по учебному предмету, изучение которого предполагается в десятом классе с углубленным изучением предметов или классе универсального профиля.
«Вторым критерием является наличие результатов ОГЭ по учебному предмету (предметам). Третьим — наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест) по учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов или классе универсального профиля», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что родители девятиклассников из Челябинска возмутились конкурсным отбором учеников в десятый класс. Они уверены, что школа должна доучить до 11 класса всех желающих.
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