Челябинские школьники поступят в 10 класс при хороших отметках и достижениях

03 июля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Для поступления нужно хорошо сдать экзамены и иметь профильные достижения, заявили в минобразования региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девятиклассники в Челябинской области могут поступить в 10 класс в результате конкурсного отбора. В приоритете — хорошие отметки по профильным предметам и на экзаменах, а также достижения в выбранной области изучения, сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. «Школы самостоятельно устанавливают порядок индивидуального отбора при приеме в десятые профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы универсального профиля. Школами издается нормативный документ, регламентирующий порядок индивидуального отбора», — уточнили URA.RU в пресс-службе министерства. В пресс-службе минобра добавили, что вся информация о предстоящем индивидуальном отборе, сроках приема заявлений и так далее размещается в открытом доступе на официальном сайте образовательной организации. Отбор осуществляется на основании трех критериев. Это в первую очередь наличие итоговых оценок успеваемости за курс основного общего образования по учебному предмету, изучение которого предполагается в десятом классе с углубленным изучением предметов или классе универсального профиля. «Вторым критерием является наличие результатов ОГЭ по учебному предмету (предметам). Третьим — наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест) по учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов или классе универсального профиля», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что родители девятиклассников из Челябинска возмутились конкурсным отбором учеников в десятый класс. Они уверены, что школа должна доучить до 11 класса всех желающих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятиклассники в Челябинской области могут поступить в 10 класс в результате конкурсного отбора. В приоритете — хорошие отметки по профильным предметам и на экзаменах, а также достижения в выбранной области изучения, сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. «Школы самостоятельно устанавливают порядок индивидуального отбора при приеме в десятые профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы универсального профиля. Школами издается нормативный документ, регламентирующий порядок индивидуального отбора», — уточнили URA.RU в пресс-службе министерства. В пресс-службе минобра добавили, что вся информация о предстоящем индивидуальном отборе, сроках приема заявлений и так далее размещается в открытом доступе на официальном сайте образовательной организации. Отбор осуществляется на основании трех критериев. Это в первую очередь наличие итоговых оценок успеваемости за курс основного общего образования по учебному предмету, изучение которого предполагается в десятом классе с углубленным изучением предметов или классе универсального профиля. «Вторым критерием является наличие результатов ОГЭ по учебному предмету (предметам). Третьим — наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных достижений (призовых мест) по учебному предмету (предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным изучением предметов или классе универсального профиля», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что родители девятиклассников из Челябинска возмутились конкурсным отбором учеников в десятый класс. Они уверены, что школа должна доучить до 11 класса всех желающих.