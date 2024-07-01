Родители челябинских лицеистов возмутились конкурсом в 10 класс

02 июля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Не все выпускники 9 класса попадут в 10 класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители учеников лицея № 148 в Челябинске столкнулись с трудностями при переходе их детей в 10 класс. По их словам, педагоги активно убеждают выпускников 9 классов продолжить обучение в колледже, а не в старших классах школы. Родители возмущены тем, что даже при хороших отметках их дети не смогут продолжать учиться в той же школе. «На общешкольном собрании директор говорила: 'Может, вашим детям оно и не надо? Может, стоит пойти в колледж'», — цитирует сайт «74.ру» слова родителя одной из учениц. Ситуация усложняется конкурсным отбором в 10 класс и ограниченным количеством мест. Родители беспокоятся, что даже при хорошей успеваемости их дети могут не попасть в желаемый профильный класс. В лицее № 148 все классы профильные, и многие ученики стремятся продолжить образование в выбранном направлении. Алексей выразил недоумение по поводу того, что при большом количестве желающих школа не готова расширить набор, и рассказал о переносе даты публикации списка зачисленных. В свою очередь в региональном минобразования предоставили контакты для родителей, которые столкнулись с трудностями при переходе их детей в 10 класс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители учеников лицея № 148 в Челябинске столкнулись с трудностями при переходе их детей в 10 класс. По их словам, педагоги активно убеждают выпускников 9 классов продолжить обучение в колледже, а не в старших классах школы. Родители возмущены тем, что даже при хороших отметках их дети не смогут продолжать учиться в той же школе. «На общешкольном собрании директор говорила: 'Может, вашим детям оно и не надо? Может, стоит пойти в колледж'», — цитирует сайт «74.ру» слова родителя одной из учениц. Ситуация усложняется конкурсным отбором в 10 класс и ограниченным количеством мест. Родители беспокоятся, что даже при хорошей успеваемости их дети могут не попасть в желаемый профильный класс. В лицее № 148 все классы профильные, и многие ученики стремятся продолжить образование в выбранном направлении. Алексей выразил недоумение по поводу того, что при большом количестве желающих школа не готова расширить набор, и рассказал о переносе даты публикации списка зачисленных. В свою очередь в региональном минобразования предоставили контакты для родителей, которые столкнулись с трудностями при переходе их детей в 10 класс.