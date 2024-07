На заводе компании из США, производящей оружие для ВСУ, прогремел взрыв

На предприятии пострадали несколько человек Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense На оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас произошел взрыв, в результате которого два человека получили ранения, а один человек пропал без вести. Об этом сообщает агентство Associated Press. «По меньшей мере два человека ранены и один пропал без вести в среду 3 июля после инцидента с „пиротехникой" на оборонном предприятии в Арканзасе», — передает AP со ссылкой на информацию от представителей компании. Серьезность полученных рабочими травм пока не уточнена. General Dynamics Ordnance and Tactical Systems — это известный производитель оборонной продукции в США. Он является одним из крупнейших мировых поставщиков аэрокосмической и военной техники. Журнал National Defense заявлял, что один из заводов компании был специально модернизирован для поставок ВСУ боеприпасов.

