Последняя спокойная неделя: прогноз магнитных бурь на 27 апреля 2025

После продолжительных геомагнитных возмущений в магнитосфере Земли наступил покой. Ученые предполагают, что он продлится меньше недели, после чего магнитные бури вернутся. О том, ждать ли следующий шторм 27 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце апреля
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИУИ и ИСЗФ, на поверхности звезды спокойная обстановка. Индекс солнечной активности оценивается в 2,9 балла из 10. За последние несколько дней не наблюдалось солнечных вспышек, а корональная дыра, которая привела к мощным бурям в начале недели, уже перестала влиять на Землю.
Магнитные бури 27 апреля 2025
С большой вероятностью, в воскресенье магнитосфера Земли останется спокойной. По прогнозам экспертов, уровень геомагнитной активности останется на «зеленом» уровне. Лишь в 18 часов по московскому времени возможен небольшой подъем уровня возбуждения магнитосферы, который не почувствуют даже метеозависимые люди.
Ученые считают, что магнитосфера Земли останется спокойной с вероятностью 34%. Возможность незначительных геомагнитных возмущений — 35%. А шанс магнитного шторма — 31%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ученые считают, что в конце апреля магнитных бурь ждать не стоит. Есть вероятность небольших геомагнитных возмущений 27 числа, а в остальном магнитосфера Земли остается спокойной. Но уже в начале мая магнитные бури вновь вернутся: шторм ожидается 2, 5, 6 и 7 числа. 1, 8, 10, а также с 18 по 21 число геомагнитная активность также окажется повышенной. При этом стоит учитывать, что прогнозы на месяц вперед могут оказаться неточными, поэтому лучше проверять, чего ждать от магнитосферы, за несколько дней.
Как спасаться метеозависимым
Врачи предполагаю, что примерно треть населения планеты ощущает изменения в магнитосфере Земли. На проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь обычно жалуются люди после 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением. Но даже молодые люди не застрахованы от повышенной чувствительности к магнитному полю планеты.
Чтобы перестать ощущать магнитные бури, необходимо заняться своим здоровьем и наладить образ жизни, считают врачи. Отказ от вредных привычек, регулярный сон, разнообразное питание и физическая активность помогут повысить тонус организма, благодаря чему человек перестанет ощущать дискомфорт из-за внешних факторов, в том числе и магнитных бурь.
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