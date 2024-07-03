Под окнами мэра Екатеринбурга убирают «вечную» брусчатку. Фото

Возле администрации Екатеринбурга убирают брусчатку

04 июля 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Брусчатка была уложена в 2016 году Фото: Илья Московец © URA.RU На перекрестке улиц Ленина 8 Марта, куда выходят окна мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, начали «вечную» брусчатку на пешеходных переходах начали менять на асфальт. Рабочих на участке заметил корреспондент URA.RU. Городские власти рассказывали, что планируют «убрать брусчатку летом в ходе реконструкции дороги». На пешеходный переход на Площади 1905 года неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине. Плитка была положена в 2016 году. Тогда выбор именно этого покрытия чиновники объясняли его долговечностью. Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Фото: Александр Стародумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На перекрестке улиц Ленина 8 Марта, куда выходят окна мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, начали «вечную» брусчатку на пешеходных переходах начали менять на асфальт. Рабочих на участке заметил корреспондент URA.RU. Городские власти рассказывали, что планируют «убрать брусчатку летом в ходе реконструкции дороги». На пешеходный переход на Площади 1905 года неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине. Плитка была положена в 2016 году. Тогда выбор именно этого покрытия чиновники объясняли его долговечностью.