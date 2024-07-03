На перекрестке улиц Ленина 8 Марта, куда выходят окна мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, начали «вечную» брусчатку на пешеходных переходах начали менять на асфальт. Рабочих на участке заметил корреспондент URA.RU.
Городские власти рассказывали, что планируют «убрать брусчатку летом в ходе реконструкции дороги». На пешеходный переход на Площади 1905 года неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.
Плитка была положена в 2016 году. Тогда выбор именно этого покрытия чиновники объясняли его долговечностью.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На перекрестке улиц Ленина 8 Марта, куда выходят окна мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, начали «вечную» брусчатку на пешеходных переходах начали менять на асфальт. Рабочих на участке заметил корреспондент URA.RU. Городские власти рассказывали, что планируют «убрать брусчатку летом в ходе реконструкции дороги». На пешеходный переход на Площади 1905 года неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине. Плитка была положена в 2016 году. Тогда выбор именно этого покрытия чиновники объясняли его долговечностью.