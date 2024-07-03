03 июля 2024

Под окнами мэра Екатеринбурга убирают «вечную» брусчатку. Фото

Возле администрации Екатеринбурга убирают брусчатку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пешеходный переход, проезжая часть, брусчатка, автомобили, площадь 1905 года
Брусчатка была уложена в 2016 году Фото:

На перекрестке улиц Ленина 8 Марта, куда выходят окна мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, начали «вечную» брусчатку на пешеходных переходах начали менять на асфальт. Рабочих на участке заметил корреспондент URA.RU.

Городские власти рассказывали, что планируют «убрать брусчатку летом в ходе реконструкции дороги». На пешеходный переход на Площади 1905 года неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине.

Плитка была положена в 2016 году. Тогда выбор именно этого покрытия чиновники объясняли его долговечностью.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На перекрестке улиц Ленина 8 Марта, куда выходят окна мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, начали «вечную» брусчатку на пешеходных переходах начали менять на асфальт. Рабочих на участке заметил корреспондент URA.RU. Городские власти рассказывали, что планируют «убрать брусчатку летом в ходе реконструкции дороги». На пешеходный переход на Площади 1905 года неоднократно жаловались горожане — из-за ребристой поверхности по нему неудобно ходить, поэтому многие, особенно мамы с колясками и женщины на каблуках, обходят его по обочине. Плитка была положена в 2016 году. Тогда выбор именно этого покрытия чиновники объясняли его долговечностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...