Неизвестные избили представителя кабмина Франции перед выборами

Официальный представитель кабинета министров Франции Приску Тевено был избит группой неизвестных лиц во время расклейки плакатов в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов. О нападении сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
«Сегодня вечером кандидатка Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне. Они расклеивали предвыборные плакаты», — написал Атталь на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter). Политик осудил нападение и призвал остановить ненависть и насилие.
Во французских СМИ разнится информация о нападавших. Одни источники сообщают о 15 нарушителях, а другие — о 20. По данным издания Le Parisien, были задержаны четыре человека. Тевено обратилась с заявлением к правоохранителям.
Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки.
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