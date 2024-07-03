03 июля 2024

Неизвестные избили представителя кабмина Франции перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение произошло во время расклейки агитационных листовок
Нападение произошло во время расклейки агитационных листовок Фото:

Официальный представитель кабинета министров Франции Приску Тевено был избит группой неизвестных лиц во время расклейки плакатов в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов. О нападении сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

«Сегодня вечером кандидатка Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне. Они расклеивали предвыборные плакаты», — написал Атталь на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter). Политик осудил нападение и призвал остановить ненависть и насилие.

Во французских СМИ разнится информация о нападавших. Одни источники сообщают о 15 нарушителях, а другие — о 20. По данным издания Le Parisien, были задержаны четыре человека. Тевено обратилась с заявлением к правоохранителям.

Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки.

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Официальный представитель кабинета министров Франции Приску Тевено был избит группой неизвестных лиц во время расклейки плакатов в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов. О нападении сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. «Сегодня вечером кандидатка Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне. Они расклеивали предвыборные плакаты», — написал Атталь на своей странице в соцсети Х (бывшей Twitter). Политик осудил нападение и призвал остановить ненависть и насилие. Во французских СМИ разнится информация о нападавших. Одни источники сообщают о 15 нарушителях, а другие — о 20. По данным издания Le Parisien, были задержаны четыре человека. Тевено обратилась с заявлением к правоохранителям. Во Франции прошел первый тур выборов в парламент. На нем большинство получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция президента страны Эммануэля Макрона проиграла, заняв третье место. После оглашения результатов в Париже начались массовые беспорядки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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