03 июля 2024

В Златоусте при тушении пожара нашли мертвую пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп пенсионерки нашли при ликвидации возгорания
Труп пенсионерки нашли при ликвидации возгорания Фото:

В Златоусте Челябинской области ночью, 4 июля был ликвидирован пожар. При тушении возгорания был обнаружен труп пожилой женщины, жилье которой не было оборудовано автономным пожарным извещателем, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

«Сегодня ночью огнеборцы Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в жилом частном доме на улице 4-й Линейной. При тушении пожара обнаружена погибшая женщина 1950 года рождения. Жилье не было не было оборудовано автономным пожарным извещателем», — сообщили 4 июля в пресс-службе.

Служба МЧС рекомендует установить автономный пожарный извещатель в каждом доме. Этот прибор может обнаружить возгорание в самом начале его развития и подать предупреждающий громкий звуковой сигнал.

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В Златоусте Челябинской области ночью, 4 июля был ликвидирован пожар. При тушении возгорания был обнаружен труп пожилой женщины, жилье которой не было оборудовано автономным пожарным извещателем, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона. «Сегодня ночью огнеборцы Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в жилом частном доме на улице 4-й Линейной. При тушении пожара обнаружена погибшая женщина 1950 года рождения. Жилье не было не было оборудовано автономным пожарным извещателем», — сообщили 4 июля в пресс-службе. Служба МЧС рекомендует установить автономный пожарный извещатель в каждом доме. Этот прибор может обнаружить возгорание в самом начале его развития и подать предупреждающий громкий звуковой сигнал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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