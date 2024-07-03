В Златоусте при тушении пожара нашли мертвую пенсионерку

В Златоусте Челябинской области ночью, 4 июля был ликвидирован пожар. При тушении возгорания был обнаружен труп пожилой женщины, жилье которой не было оборудовано автономным пожарным извещателем, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.
«Сегодня ночью огнеборцы Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в жилом частном доме на улице 4-й Линейной. При тушении пожара обнаружена погибшая женщина 1950 года рождения. Жилье не было не было оборудовано автономным пожарным извещателем», — сообщили 4 июля в пресс-службе.
Служба МЧС рекомендует установить автономный пожарный извещатель в каждом доме. Этот прибор может обнаружить возгорание в самом начале его развития и подать предупреждающий громкий звуковой сигнал.
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