Чемпион мира устроил мастер-класс для спортсменов в Свердловской области

04 июля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мастер-класс провел двукратный чемпион мира Тимур Галлямов Фото: Анна Майорова © URA.RU Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел мастер-класс для спортсменов из ДНР. Встреча состоялась во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация появилась в соцсетях. «Спортсмены отделения самбо ДСЮШ №2 (Тореза, ДНР) посетили музейный комплекс и дворец самбо в Верхней Пышме. Тимур Галлямов показал ребятам тренировочные залы и музей истории самбо. После этого Галлямов провел им мастер-класс по самбо», — пишет telegram-канал «Za самбо Свердловская область». Подобные мероприятия стали традиционными для детей с Донбасса. «В прошлом году при поддержке Федерации самбо Свердловской области мы провели две открытые тренировки в лагере „Зеленый мыс“. В этом году мы решили показать нашим гостям Дворец самбо и Музейный комплекс Верхней Пышмы. Договорились, что проведем для детей еще один мастер-класс от Чемпиона», — поделился планами координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел мастер-класс для спортсменов из ДНР. Встреча состоялась во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация появилась в соцсетях. «Спортсмены отделения самбо ДСЮШ №2 (Тореза, ДНР) посетили музейный комплекс и дворец самбо в Верхней Пышме. Тимур Галлямов показал ребятам тренировочные залы и музей истории самбо. После этого Галлямов провел им мастер-класс по самбо», — пишет telegram-канал «Za самбо Свердловская область». Подобные мероприятия стали традиционными для детей с Донбасса. «В прошлом году при поддержке Федерации самбо Свердловской области мы провели две открытые тренировки в лагере „Зеленый мыс“. В этом году мы решили показать нашим гостям Дворец самбо и Музейный комплекс Верхней Пышмы. Договорились, что проведем для детей еще один мастер-класс от Чемпиона», — поделился планами координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.