03 июля 2024

Чемпион мира устроил мастер-класс для спортсменов в Свердловской области

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Моряк-разведчик Вячеслав на тренировке по самбо. Екатеринбург , боевые искусства, детский спорт, спорт, дети, спортивная форма, самбо, экипировка
Мастер-класс провел двукратный чемпион мира Тимур Галлямов Фото:

Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел мастер-класс для спортсменов из ДНР. Встреча состоялась во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация появилась в соцсетях.

«Спортсмены отделения самбо ДСЮШ №2 (Тореза, ДНР) посетили музейный комплекс и дворец самбо в Верхней Пышме. Тимур Галлямов показал ребятам тренировочные залы и музей истории самбо. После этого Галлямов провел им мастер-класс по самбо», — пишет telegram-канал «Za самбо Свердловская область».

Подобные мероприятия стали традиционными для детей с Донбасса. «В прошлом году при поддержке Федерации самбо Свердловской области мы провели две открытые тренировки в лагере „Зеленый мыс“. В этом году мы решили показать нашим гостям Дворец самбо и Музейный комплекс Верхней Пышмы. Договорились, что проведем для детей еще один мастер-класс от Чемпиона», — поделился планами координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

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Двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов провел мастер-класс для спортсменов из ДНР. Встреча состоялась во Дворце самбо и единоборств Верхней Пышмы (Свердловская область). Информация появилась в соцсетях. «Спортсмены отделения самбо ДСЮШ №2 (Тореза, ДНР) посетили музейный комплекс и дворец самбо в Верхней Пышме. Тимур Галлямов показал ребятам тренировочные залы и музей истории самбо. После этого Галлямов провел им мастер-класс по самбо», — пишет telegram-канал «Za самбо Свердловская область». Подобные мероприятия стали традиционными для детей с Донбасса. «В прошлом году при поддержке Федерации самбо Свердловской области мы провели две открытые тренировки в лагере „Зеленый мыс“. В этом году мы решили показать нашим гостям Дворец самбо и Музейный комплекс Верхней Пышмы. Договорились, что проведем для детей еще один мастер-класс от Чемпиона», — поделился планами координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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