04 июля 2024

Мэр Труханов: в Одессе был частично разрушен порт

© Служба новостей «URA.RU»
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Порт был частично поврежден
Порт был частично поврежден Фото:

В Одессе была повреждена портовая инфраструктура. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры», — написал Труханов в своем telegram-канале, не уточнив детали произошедшего. По его словам в результате повреждения возник пожар, который удалось потушить. 

Информация о повреждениях появилась после сообщений местного издания «Страна» о взрывах, которые были зафиксированы в Одессе. Также они прозвучали и в порту соседнего города Черноморска.

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В Одессе была повреждена портовая инфраструктура. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов. «Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры», — написал Труханов в своем telegram-канале, не уточнив детали произошедшего. По его словам в результате повреждения возник пожар, который удалось потушить.  Информация о повреждениях появилась после сообщений местного издания «Страна» о взрывах, которые были зафиксированы в Одессе. Также они прозвучали и в порту соседнего города Черноморска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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