04 июля 2024

Военные РФ в Херсонской области готовятся ко встрече с истребителями F-16

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО РФ способна бороться с истребителями F-16
ПВО РФ способна бороться с истребителями F-16 Фото:

Расчеты эшелонированной противовоздушной обороны РФ группировки войск «Днепр» готовятся отражать атаки истребителей F-16 в Херсонской области. Об этом сообщил командир расчета комплекса ПВО «Оса» с позывным «Гром».

«Да, естественно, мы все готовимся. <...> Если пилот F-16 проявит беспечность — зайдет в нашу зону поражения, то почему бы нет? Ракета его найдет», — заявил «Гром» в беседе с РИА Новости.

Офицер уточнил, что истребители F-16 не являются основной целью для комплекса «Оса». Однако российская ПВО имеет в своем арсенале и более специализированные системы, такие как «Тор», «Бук» и С-300, способные эффективно работать против таких целей.

Ранее Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Часть из них, по словам бывшего министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, вскоре отправится на Украину.

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Расчеты эшелонированной противовоздушной обороны РФ группировки войск «Днепр» готовятся отражать атаки истребителей F-16 в Херсонской области. Об этом сообщил командир расчета комплекса ПВО «Оса» с позывным «Гром». «Да, естественно, мы все готовимся. <...> Если пилот F-16 проявит беспечность — зайдет в нашу зону поражения, то почему бы нет? Ракета его найдет», — заявил «Гром» в беседе с РИА Новости. Офицер уточнил, что истребители F-16 не являются основной целью для комплекса «Оса». Однако российская ПВО имеет в своем арсенале и более специализированные системы, такие как «Тор», «Бук» и С-300, способные эффективно работать против таких целей. Ранее Нидерланды выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Часть из них, по словам бывшего министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, вскоре отправится на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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