Пленный заявил об уничтожении батальона 110-й бригады ВСУ под Авдеевкой

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Пленный боевик должен был с отрядом выйти в помощь бригаде, потерявшей батальон Фото:
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Военнослужащий украинской армии в российском плену признался, что 110 бригада ВСУ почти полностью потеряла 401 батальон в боях под Авдеевкой. Боевик сам участвовал в боях на этом участке фронта на донецком направлении.

«21 числа (июня — прим. URA.RU) нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь», — рассказал военнопленный в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что и сама бригада столкнулась с большими потерями, в том числе военнослужащих, среди которых большое количество без вести пропавших и отказывающихся продолжать участие в боевых действиях.

Ранее солдат 110 бригады ВСУ сдался в плен, вдохновившись товарищем, угнавшим танк для российской армии. По словам бывшего украинского военного, члены боевого подразделения Украины на авдеевском направлении подвергаются издевательствам и унижениям.

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Военнослужащий украинской армии в российском плену признался, что 110 бригада ВСУ почти полностью потеряла 401 батальон в боях под Авдеевкой. Боевик сам участвовал в боях на этом участке фронта на донецком направлении. «21 числа (июня — прим. URA.RU) нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь», — рассказал военнопленный в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что и сама бригада столкнулась с большими потерями, в том числе военнослужащих, среди которых большое количество без вести пропавших и отказывающихся продолжать участие в боевых действиях. Ранее солдат 110 бригады ВСУ сдался в плен, вдохновившись товарищем, угнавшим танк для российской армии. По словам бывшего украинского военного, члены боевого подразделения Украины на авдеевском направлении подвергаются издевательствам и унижениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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