Пленный заявил об уничтожении батальона 110-й бригады ВСУ под Авдеевкой

05 июля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пленный боевик должен был с отрядом выйти в помощь бригаде, потерявшей батальон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий украинской армии в российском плену признался, что 110 бригада ВСУ почти полностью потеряла 401 батальон в боях под Авдеевкой. Боевик сам участвовал в боях на этом участке фронта на донецком направлении. «21 числа (июня — прим. URA.RU) нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь», — рассказал военнопленный в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что и сама бригада столкнулась с большими потерями, в том числе военнослужащих, среди которых большое количество без вести пропавших и отказывающихся продолжать участие в боевых действиях. Ранее солдат 110 бригады ВСУ сдался в плен, вдохновившись товарищем, угнавшим танк для российской армии. По словам бывшего украинского военного, члены боевого подразделения Украины на авдеевском направлении подвергаются издевательствам и унижениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий украинской армии в российском плену признался, что 110 бригада ВСУ почти полностью потеряла 401 батальон в боях под Авдеевкой. Боевик сам участвовал в боях на этом участке фронта на донецком направлении. «21 числа (июня — прим. URA.RU) нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь», — рассказал военнопленный в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что и сама бригада столкнулась с большими потерями, в том числе военнослужащих, среди которых большое количество без вести пропавших и отказывающихся продолжать участие в боевых действиях. Ранее солдат 110 бригады ВСУ сдался в плен, вдохновившись товарищем, угнавшим танк для российской армии. По словам бывшего украинского военного, члены боевого подразделения Украины на авдеевском направлении подвергаются издевательствам и унижениям.