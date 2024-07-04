Боец ВСУ решился на побег благодаря примеру угнавшего танк сослуживца

04 июля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Прудников сдался в плен ВС РФ, как и Лихачев, угнавший для этого украинский танк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сообщил, что вдохновился поступком экс-сослуживца Максима Лихачева, который ранее угнал украинский танк Т-64, и сдался в плен российской армии. Прудников добавил, что сложил оружие, потому что хочет жить. «22-го числа [июня] в 3-3:15 ночи меня вывезли на позицию, оставили там и сказали, что меня должен кто-то забрать. В итоге меня оставили, уехали. Никто меня не встретил, я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже», — заявил Прудников. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что тоже хочет жить, поэтому сложил оружие и сдался в плен ВС РФ. Командование ВСУ отправило Прудникова на передовую позицию на авдеевском направлении. Его задачей стало в одиночку удерживать оборону, которую до этого занимала группа погибших солдат. Их тела были эвакуированы всего несколько часов назад до прибытия Прудникова. Украинский танкист Максим Лихачев, который перешел на сторону РФ, теперь является обладателем российского паспорта. Эту информацию подтвердила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» Татьяна Коваленко. Она объяснила, что граждане Украины, которые проживали на территории ЛНР на момент 30 сентября 2022 года и после вхождения территории в состав РФ, получили право на оформление российского гражданства. Лихачев воспользовался этим правом и подал соответствующее заявление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Прудников сообщил, что вдохновился поступком экс-сослуживца Максима Лихачева, который ранее угнал украинский танк Т-64, и сдался в плен российской армии. Прудников добавил, что сложил оружие, потому что хочет жить. «22-го числа [июня] в 3-3:15 ночи меня вывезли на позицию, оставили там и сказали, что меня должен кто-то забрать. В итоге меня оставили, уехали. Никто меня не встретил, я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже», — заявил Прудников. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что тоже хочет жить, поэтому сложил оружие и сдался в плен ВС РФ. Командование ВСУ отправило Прудникова на передовую позицию на авдеевском направлении. Его задачей стало в одиночку удерживать оборону, которую до этого занимала группа погибших солдат. Их тела были эвакуированы всего несколько часов назад до прибытия Прудникова. Украинский танкист Максим Лихачев, который перешел на сторону РФ, теперь является обладателем российского паспорта. Эту информацию подтвердила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» Татьяна Коваленко. Она объяснила, что граждане Украины, которые проживали на территории ЛНР на момент 30 сентября 2022 года и после вхождения территории в состав РФ, получили право на оформление российского гражданства. Лихачев воспользовался этим правом и подал соответствующее заявление.