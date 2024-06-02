Угнавший танк ВСУ военный сделал шокирующее заявление об Украине. Видео

Угнавший танк ВСУ Лихачев: Киев не оформляет мобилизованных официально

02 июня 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Мобилизованных на Украине не оформляют официально, заявил Максим Лихачев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина делает все, чтобы не выплачивать положенные солдатам и их семьям деньги, Киев специально не оформляет мобилизованных официально. Об этом заявил бывший украинский военный Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 ВСУ. «Поехали в [подконтрольную ВСУ часть] Донецкой области, а там меня кинули на мясо. На ноль. Обнулили, нигде не записали. Никакой по какой документации я не прошел. У нас много таких», — заявил Максим Лихачев, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что Украина не дает мобилизованным статус военнослужащих. Это делается специально, чтобы не тратить деньги на выплаты в случае смерти солдат. За время своей службы в ВСУ он побывал в трех бригадах. По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада была создана «специально для провинившихся». «Там унижают честь и достоинство человека, издеваются», — добавил Лихачев. Туда военный был переведен из-за спора с командиром. До этого Максим Лихачев угнал танк ВСУ. Он также призвал остальных украинских военных сложить оружие и выступить против власти. Политолог Вадим Сипров заметил, что это история может вдохновить солдат ВСУ на массовое дезертирство. Военный эксперт Даниил Безсонов объяснил, почему Лихачев угнал танк. По его словам, тот посчитал, что так было безопасней добраться до позиций ВС РФ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина делает все, чтобы не выплачивать положенные солдатам и их семьям деньги, Киев специально не оформляет мобилизованных официально. Об этом заявил бывший украинский военный Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 ВСУ. «Поехали в [подконтрольную ВСУ часть] Донецкой области, а там меня кинули на мясо. На ноль. Обнулили, нигде не записали. Никакой по какой документации я не прошел. У нас много таких», — заявил Максим Лихачев, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что Украина не дает мобилизованным статус военнослужащих. Это делается специально, чтобы не тратить деньги на выплаты в случае смерти солдат. За время своей службы в ВСУ он побывал в трех бригадах. По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада была создана «специально для провинившихся». «Там унижают честь и достоинство человека, издеваются», — добавил Лихачев. Туда военный был переведен из-за спора с командиром. До этого Максим Лихачев угнал танк ВСУ. Он также призвал остальных украинских военных сложить оружие и выступить против власти. Политолог Вадим Сипров заметил, что это история может вдохновить солдат ВСУ на массовое дезертирство. Военный эксперт Даниил Безсонов объяснил, почему Лихачев угнал танк. По его словам, тот посчитал, что так было безопасней добраться до позиций ВС РФ, передает RT.