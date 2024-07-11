Зеленский заявил о разрешении нового министра Британии бить ракетами по военным объектам в России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил украинским войскам атаковать военные объекты в России ракетами Storm Shadow. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России», — говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в соцсети X. Он также поблагодарил Стармера за помощь Украине.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разрешение США на нанесение ударов вглубь российской территории украинскими боевиками не скажется на ходе СВО. Кроме того, по его словам, Россия ответит на них асимметрично, но чувствительно, передает 360.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Стармера о праве Украины использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по РФ. На возможные подобные удары со стороны ВСУ в Кремле будут принимать соответствующие меры, отметил он.
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