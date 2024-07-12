«Путин — президент Украины» и критика Орбана: итоги саммита НАТО в Вашингтоне. Фоторепортаж

Байден оговорился и назвал Путина президентом Украины на саммите НАТО

12 июля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Джо Байден в ходе саммита НАТО оговорился и назвал Путина президентом Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел 75-й саммит НАТО. По его итогам была принята совместная декларация, включающая в себя 38 пунктов. В документе содержатся положения, касающиеся Украины и ее стремления к интеграции в НАТО. Россия в итоговой декларации упоминается как «наиболее значительная и прямая угроза» для безопасности стран-членов альянса. Как прошел саммит НАТО в Вашингтоне — в фоторепортаже URA.RU. На саммите была не только подписана декларация, но и прозвучали заявления лидеров западных стран. Так, в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не все мировые лидеры обладают возможностью вести переговоры по конфликту в стране. Это заявление было сделано в контексте обсуждения встреч премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с различными лидерами для подобных разговоров. Кроме того, президент США Джо Байден допустил оговорку, назвав Владимира Путина главой Украины вместо Зеленского. Также он перепутал своего конкурента на президентский пост Дональда Трампа с вице-президентом Камалой Харрис. «Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, поэтому я думаю, что она не соответствует требованиям, чтобы быть президентом», — заявил Байден в ходе саммита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел 75-й саммит НАТО. По его итогам была принята совместная декларация, включающая в себя 38 пунктов. В документе содержатся положения, касающиеся Украины и ее стремления к интеграции в НАТО. Россия в итоговой декларации упоминается как «наиболее значительная и прямая угроза» для безопасности стран-членов альянса. Как прошел саммит НАТО в Вашингтоне — в фоторепортаже URA.RU. На саммите была не только подписана декларация, но и прозвучали заявления лидеров западных стран. Так, в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не все мировые лидеры обладают возможностью вести переговоры по конфликту в стране. Это заявление было сделано в контексте обсуждения встреч премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с различными лидерами для подобных разговоров. Кроме того, президент США Джо Байден допустил оговорку, назвав Владимира Путина главой Украины вместо Зеленского. Также он перепутал своего конкурента на президентский пост Дональда Трампа с вице-президентом Камалой Харрис. «Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, поэтому я думаю, что она не соответствует требованиям, чтобы быть президентом», — заявил Байден в ходе саммита.