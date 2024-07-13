В Челябинске скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков

На 86-м году жизни скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу ухода из жизни общественника.
«Уход из жизни Анатолия Петровича — колоссальная потеря для Челябинской области, для ветеранского движения страны. Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он не отходил от руководства, твердо стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и России», — отметил Алексей Текслер.
Глава региона также добавил, что во многом благодаря активной деятельности Анатолия Суркова Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести. Сурков возглавлял областной совет ветеранов более 15 лет, был членом общественной палаты Челябинской области. Долгие годы он посвятил службе в органах госбезопасности, стоял у истоков создания в регионе органов налоговой полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!