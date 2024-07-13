Общество В Челябинске скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков Председателя совета ветеранов региона Суркова не стало на 86-м году жизни 14 июля 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Анатолию Суркову было 85 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 86-м году жизни скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу ухода из жизни общественника. «Уход из жизни Анатолия Петровича — колоссальная потеря для Челябинской области, для ветеранского движения страны. Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он не отходил от руководства, твердо стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и России», — отметил Алексей Текслер. Глава региона также добавил, что во многом благодаря активной деятельности Анатолия Суркова Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести. Сурков возглавлял областной совет ветеранов более 15 лет, был членом общественной палаты Челябинской области. Долгие годы он посвятил службе в органах госбезопасности, стоял у истоков создания в регионе органов налоговой полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 86-м году жизни скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу ухода из жизни общественника. «Уход из жизни Анатолия Петровича — колоссальная потеря для Челябинской области, для ветеранского движения страны. Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он не отходил от руководства, твердо стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и России», — отметил Алексей Текслер. Глава региона также добавил, что во многом благодаря активной деятельности Анатолия Суркова Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести. Сурков возглавлял областной совет ветеранов более 15 лет, был членом общественной палаты Челябинской области. Долгие годы он посвятил службе в органах госбезопасности, стоял у истоков создания в регионе органов налоговой полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям