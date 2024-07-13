13 июля 2024
12 июля 2024

В Челябинске скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков

Председателя совета ветеранов региона Суркова не стало на 86-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
15 конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, сурков анатолий
Анатолию Суркову было 85 лет Фото:

На 86-м году жизни скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу ухода из жизни общественника.

«Уход из жизни Анатолия Петровича — колоссальная потеря для Челябинской области, для ветеранского движения страны. Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он не отходил от руководства, твердо стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и России», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона также добавил, что во многом благодаря активной деятельности Анатолия Суркова Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести. Сурков возглавлял областной совет ветеранов более 15 лет, был членом общественной палаты Челябинской области. Долгие годы он посвятил службе в органах госбезопасности, стоял у истоков создания в регионе органов налоговой полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 86-м году жизни скончался председатель совета ветеранов региона Анатолий Сурков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования по поводу ухода из жизни общественника. «Уход из жизни Анатолия Петровича — колоссальная потеря для Челябинской области, для ветеранского движения страны. Последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он не отходил от руководства, твердо стоял на патриотических позициях, был верен интересам родной области и России», — отметил Алексей Текслер. Глава региона также добавил, что во многом благодаря активной деятельности Анатолия Суркова Челябинск, Магнитогорск и Златоуст получили статус городов трудовой доблести. Сурков возглавлял областной совет ветеранов более 15 лет, был членом общественной палаты Челябинской области. Долгие годы он посвятил службе в органах госбезопасности, стоял у истоков создания в регионе органов налоговой полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...