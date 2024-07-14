Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного в ДНР

ВС РФ Взяли Урожайное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР. Под контроль российских военных взято Урожайное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что военные начали разминирование населенного пункта.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении в ДНР еще одного населенного пункта. Тогда ВС РФ заняли Восход.
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