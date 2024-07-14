Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ Взяли Урожайное
ВС РФ Взяли Урожайное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР. Под контроль российских военных взято Урожайное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что военные начали разминирование населенного пункта.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении в ДНР еще одного населенного пункта. Тогда ВС РФ заняли Восход.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР. Под контроль российских военных взято Урожайное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там же отметили, что военные начали разминирование населенного пункта. Ранее в Минобороны РФ сообщали об освобождении в ДНР еще одного населенного пункта. Тогда ВС РФ заняли Восход.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...