Екатеринбуржцы полдня простояли в пробках из-за спортсменов

14 июля на дорогах скопились пробки (архивное фото)
В Екатеринбурге 14 июля прошли соревнования по триатлону IronStar Ekaterinburg. Из-за этого на дорогах скопились пробки. Об этом сообщили очевидцы.
«Пробка на Токарей, Гурзуфской», — сообщают очевидцы. Также трудно было проехать по Серафимы Дерябиной.
Всего в этот день было перекрыто несколько улиц. Также было изменено 25 маршрутов общественного транспорта. С 6:00 до 15:00 было ограничено и движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург.
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