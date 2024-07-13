13 июля 2024

Екатеринбуржцы полдня простояли в пробках из-за спортсменов

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14 июля на дорогах скопились пробки (архивное фото)
14 июля на дорогах скопились пробки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 14 июля прошли соревнования по триатлону IronStar Ekaterinburg. Из-за этого на дорогах скопились пробки. Об этом сообщили очевидцы.

«Пробка на Токарей, Гурзуфской», — сообщают очевидцы. Также трудно было проехать по Серафимы Дерябиной.

Всего в этот день было перекрыто несколько улиц. Также было изменено 25 маршрутов общественного транспорта. С 6:00 до 15:00 было ограничено и движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург.

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В Екатеринбурге 14 июля прошли соревнования по триатлону IronStar Ekaterinburg. Из-за этого на дорогах скопились пробки. Об этом сообщили очевидцы. «Пробка на Токарей, Гурзуфской», — сообщают очевидцы. Также трудно было проехать по Серафимы Дерябиной. Всего в этот день было перекрыто несколько улиц. Также было изменено 25 маршрутов общественного транспорта. С 6:00 до 15:00 было ограничено и движение по федеральной трассе Пермь — Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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