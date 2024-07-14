Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за спортсменов

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Дорожники призвали автовладельцев планировать свой маршрут заранее
Дорожники призвали автовладельцев планировать свой маршрут заранее Фото:

С 6:00 до 15:00 движение по трассе P-242 Пермь — Екатеринбург будет ограничено из-за соревнований по триатлону IronStar Ekaterinburg. Речь идет об отрезке от 352 по 347 километр по направлению к Перми. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 347 — км 352+424 в направлении г. Пермь с 06:00 по 15:00 ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия!» — сказано в telegram-канале трассы.

Водителей призывают выбрать путь объезда по Московскому тракту через объездную дорогу со съездом на 352-м километре трассы. После этого необходимо будет вернуться на 346-й километр дороги. Также дорожники призвали автовладельцев планировать свой маршрут заранее.

Также 14 июля перекроют несколько дорог в Екатеринбурге и поменяют 25 маршрутов общественного транспорта. Кроме того, в определенных районах с 08:00 до 19:00 запретят продавать алкоголь.

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С 6:00 до 15:00 движение по трассе P-242 Пермь — Екатеринбург будет ограничено из-за соревнований по триатлону IronStar Ekaterinburg. Речь идет об отрезке от 352 по 347 километр по направлению к Перми. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 347 — км 352+424 в направлении г. Пермь с 06:00 по 15:00 ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением спортивного мероприятия!» — сказано в telegram-канале трассы. Водителей призывают выбрать путь объезда по Московскому тракту через объездную дорогу со съездом на 352-м километре трассы. После этого необходимо будет вернуться на 346-й километр дороги. Также дорожники призвали автовладельцев планировать свой маршрут заранее. Также 14 июля перекроют несколько дорог в Екатеринбурге и поменяют 25 маршрутов общественного транспорта. Кроме того, в определенных районах с 08:00 до 19:00 запретят продавать алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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