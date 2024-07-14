Расчет "Искандера" уничтожил ЗРК ВСУ, немецкого производства
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска уничтожили немецкую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «IRIS-T» под Днепром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По немецкой технике ударили расчеты ОТРК «Искандер».
«Расчеты ОТРК „Искандер“ нанесли сокрушительный удар по выявленной цели», — сообщило ведомство. Минобороны разместило эту информацию в своем официальном telegram-канале. Там же опубликованы кадры уничтожения вражеской техники.
Расположение ЗРК ВСУ было выявлено операторами БПЛА ВС РФ. Средства объективного контроля подтвердили ликвидацию немецкой техники и состава ВСУ.
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