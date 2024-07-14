ВС РФ «Искандером» уничтожили немецкий ЗРК под Днепром. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расчет "Искандера" уничтожил ЗРК ВСУ, немецкого производства
Расчет "Искандера" уничтожил ЗРК ВСУ, немецкого производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили немецкую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «IRIS-T» под Днепром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По немецкой технике ударили расчеты ОТРК «Искандер».

«Расчеты ОТРК „Искандер“ нанесли сокрушительный удар по выявленной цели», — сообщило ведомство. Минобороны разместило эту информацию в своем официальном telegram-канале. Там же опубликованы кадры уничтожения вражеской техники.

Расположение ЗРК ВСУ было выявлено операторами БПЛА ВС РФ. Средства объективного контроля подтвердили ликвидацию немецкой техники и состава ВСУ.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска уничтожили немецкую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «IRIS-T» под Днепром. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По немецкой технике ударили расчеты ОТРК «Искандер». «Расчеты ОТРК „Искандер“ нанесли сокрушительный удар по выявленной цели», — сообщило ведомство. Минобороны разместило эту информацию в своем официальном telegram-канале. Там же опубликованы кадры уничтожения вражеской техники. Расположение ЗРК ВСУ было выявлено операторами БПЛА ВС РФ. Средства объективного контроля подтвердили ликвидацию немецкой техники и состава ВСУ.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...