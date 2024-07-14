14 июля 2024

Прокуратура добилась ремонта объекта культурного значения в Снежинске. Фото

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Ремонт будет произведен после решения суда Фото:

Прокуратура ЗАТО города Снежинск Челябинской области обязала собственников объекта культурного наследия провести ремонт здания. Проверка выявила серьезные нарушения в содержании «Общежития, где жили молодые специалисты лаборатории „Б“», расположенного в поселке Сокол, сообщили в пресс-службе областного ведомства

«Собственники не выполняли обязательных требований по уходу за объектом, что привело к его неудовлетворительному состоянию», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате после неоднократных предупреждений и административных взысканий дело было передано в суд.

В пресс-службе ведомства поясниди, что собственниками здания являются два физлица, которые не принимают мер к устранению повреждений фасада, ограждающих конструкций, входных групп, навесных металлических конструкций и окон.Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил, что владельцы должны устранить все выявленные нарушения в течение 2,6 лет с момента вступления решения в законную силу.

Собственниками общежития являются два физлица
Собственниками общежития являются два физлица
Владельцев здания обязали через суд произвести ремонт
Владельцев здания обязали через суд произвести ремонт

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Прокуратура ЗАТО города Снежинск Челябинской области обязала собственников объекта культурного наследия провести ремонт здания. Проверка выявила серьезные нарушения в содержании «Общежития, где жили молодые специалисты лаборатории „Б“», расположенного в поселке Сокол, сообщили в пресс-службе областного ведомства «Собственники не выполняли обязательных требований по уходу за объектом, что привело к его неудовлетворительному состоянию», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате после неоднократных предупреждений и административных взысканий дело было передано в суд. В пресс-службе ведомства поясниди, что собственниками здания являются два физлица, которые не принимают мер к устранению повреждений фасада, ограждающих конструкций, входных групп, навесных металлических конструкций и окон.Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил, что владельцы должны устранить все выявленные нарушения в течение 2,6 лет с момента вступления решения в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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