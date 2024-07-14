Прокуратура ЗАТО города Снежинск Челябинской области обязала собственников объекта культурного наследия провести ремонт здания. Проверка выявила серьезные нарушения в содержании «Общежития, где жили молодые специалисты лаборатории „Б“», расположенного в поселке Сокол, сообщили в пресс-службе областного ведомства
«Собственники не выполняли обязательных требований по уходу за объектом, что привело к его неудовлетворительному состоянию», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате после неоднократных предупреждений и административных взысканий дело было передано в суд.
В пресс-службе ведомства поясниди, что собственниками здания являются два физлица, которые не принимают мер к устранению повреждений фасада, ограждающих конструкций, входных групп, навесных металлических конструкций и окон.Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил, что владельцы должны устранить все выявленные нарушения в течение 2,6 лет с момента вступления решения в законную силу.
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