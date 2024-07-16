ЛДПР Тюмени вербует в партию студентов ПТУ

Омоложение рядов ЛДПР
Тюменские либерал — демократы заключили соглашение, по которому студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права смогут проходить учебные практики в Тюменской облдуме. Источник URA.RU сообщает, что это первая подобная практика, и она поможет омолодить ряды «ЛДПР»
«Данная инициатива поспособствует омоложению рядов „ЛДПР“. Но желающих среди студентов пока не много», — сообщают анонимные источники URA.RU.
На данный момент, только одно учебное заведение дало обратную связь на предложение руководителей Тюменской фракции ЛДПР. Однако, стоит отметить, что это первое подобное предложение.
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