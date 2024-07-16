ЛДПР Тюмени вербует в партию студентов ПТУ

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Омоложение рядов ЛДПР
Омоложение рядов ЛДПР Фото:

Тюменские либерал — демократы заключили соглашение, по которому студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права смогут проходить учебные практики в Тюменской облдуме. Источник URA.RU сообщает, что это первая подобная практика, и она поможет омолодить ряды «ЛДПР»

«Данная инициатива поспособствует омоложению рядов „ЛДПР“. Но желающих среди студентов пока не много», — сообщают анонимные источники URA.RU.

На данный момент, только одно учебное заведение дало обратную связь на предложение руководителей Тюменской фракции ЛДПР. Однако, стоит отметить, что это первое подобное предложение. 

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Тюменские либерал — демократы заключили соглашение, по которому студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права смогут проходить учебные практики в Тюменской облдуме. Источник URA.RU сообщает, что это первая подобная практика, и она поможет омолодить ряды «ЛДПР» «Данная инициатива поспособствует омоложению рядов „ЛДПР“. Но желающих среди студентов пока не много», — сообщают анонимные источники URA.RU. На данный момент, только одно учебное заведение дало обратную связь на предложение руководителей Тюменской фракции ЛДПР. Однако, стоит отметить, что это первое подобное предложение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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