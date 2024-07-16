Медведчук в письме Трампу намекнул на виновных в покушении на него

Украинский деятель Медведчук: в покушении на Трампа возможно участие Украины

16 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

В случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах лидер Украины потеряет власть Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский режим мог принимать участвие в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в письме Трампу. Он отметил, что экс-президент США в ходе своей предвыборной кампании несколько раз заявлял, что намерен примирить Россию и Украину. «Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», — написал Медведчук в письме. Он добавил, что лидер Украины «не остановится ни перед чем», чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы. Также Медведчук выразил уверенность, что в деле о покушении на Трампа «появится украинский след». Фрагмент из текста письма публикует ТАСС. Покушение на экс-президента США было совершено 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. У него было прострелено ухо. По предварительным данным, стрелок, 20-летний американец, убитый во время покушения, не имел связей с иностранными государствами. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а двое получили ранения, сообщает 360.ru. Одним из заявлений Трампа, которое он ни раз повторял за время предвыборной кампании, является урегулирование конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах. Эту информацию передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский режим мог принимать участвие в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в письме Трампу. Он отметил, что экс-президент США в ходе своей предвыборной кампании несколько раз заявлял, что намерен примирить Россию и Украину. «Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена», — написал Медведчук в письме. Он добавил, что лидер Украины «не остановится ни перед чем», чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы. Также Медведчук выразил уверенность, что в деле о покушении на Трампа «появится украинский след». Фрагмент из текста письма публикует ТАСС. Покушение на экс-президента США было совершено 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. У него было прострелено ухо. По предварительным данным, стрелок, 20-летний американец, убитый во время покушения, не имел связей с иностранными государствами. Он сделал пять выстрелов, в результате которых один человек погиб, а двое получили ранения, сообщает 360.ru. Одним из заявлений Трампа, которое он ни раз повторял за время предвыборной кампании, является урегулирование конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».