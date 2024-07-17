Зеленский потребовал лишать госнаград за популяризацию России

Зеленский внес в Верховную раду проект о лишении госнаград за популяризацию РФ
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Саммита мира 16.06.2024 – Владимир Зеленский, зеленский владимир, Саммит мира
Владимир Зеленский хочет лишать госнаград тех, кто поддерживает Россию Фото:

В Верховную Раду внесен законопроект, по которому граждане Украины, популяризирующие Россию, будут лишены государственных наград. Инициатором закона выступил глава Украины Владимир Зеленский.

«Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию и ее органы власти», — сказано в тексте законопроекта. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Решение о лишении госнаград будет принимать совет нацбезопасности и обороны. Также в Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которому у гражданина Украины пропадают специальные льготы, если он лишен госнаград. Такие санкции будет действовать бессрочно. Ранее Зеленский заявил, что ограничения коснутся и тех, кто находится на территории РФ.

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В Верховную Раду внесен законопроект, по которому граждане Украины, популяризирующие Россию, будут лишены государственных наград. Инициатором закона выступил глава Украины Владимир Зеленский. «Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию и ее органы власти», — сказано в тексте законопроекта. Документ опубликован на сайте Верховной Рады. Решение о лишении госнаград будет принимать совет нацбезопасности и обороны. Также в Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которому у гражданина Украины пропадают специальные льготы, если он лишен госнаград. Такие санкции будет действовать бессрочно. Ранее Зеленский заявил, что ограничения коснутся и тех, кто находится на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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