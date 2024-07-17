Зеленский потребовал лишать госнаград за популяризацию России

Зеленский внес в Верховную раду проект о лишении госнаград за популяризацию РФ

17 июля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет лишать госнаград тех, кто поддерживает Россию Фото: Официальный сайт президента Украины В Верховную Раду внесен законопроект, по которому граждане Украины, популяризирующие Россию, будут лишены государственных наград. Инициатором закона выступил глава Украины Владимир Зеленский. «Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию и ее органы власти», — сказано в тексте законопроекта. Документ опубликован на сайте Верховной Рады. Решение о лишении госнаград будет принимать совет нацбезопасности и обороны. Также в Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которому у гражданина Украины пропадают специальные льготы, если он лишен госнаград. Такие санкции будет действовать бессрочно. Ранее Зеленский заявил, что ограничения коснутся и тех, кто находится на территории РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верховную Раду внесен законопроект, по которому граждане Украины, популяризирующие Россию, будут лишены государственных наград. Инициатором закона выступил глава Украины Владимир Зеленский. «Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию и ее органы власти», — сказано в тексте законопроекта. Документ опубликован на сайте Верховной Рады. Решение о лишении госнаград будет принимать совет нацбезопасности и обороны. Также в Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которому у гражданина Украины пропадают специальные льготы, если он лишен госнаград. Такие санкции будет действовать бессрочно. Ранее Зеленский заявил, что ограничения коснутся и тех, кто находится на территории РФ.