Зеленский потребовал лишать госнаград за популяризацию России

В Верховную Раду внесен законопроект, по которому граждане Украины, популяризирующие Россию, будут лишены государственных наград. Инициатором закона выступил глава Украины Владимир Зеленский.
«Основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины… может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих Россию и ее органы власти», — сказано в тексте законопроекта. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.
Решение о лишении госнаград будет принимать совет нацбезопасности и обороны. Также в Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которому у гражданина Украины пропадают специальные льготы, если он лишен госнаград. Такие санкции будет действовать бессрочно. Ранее Зеленский заявил, что ограничения коснутся и тех, кто находится на территории РФ.
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