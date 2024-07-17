Осужденный за домогательства тренер из Копейска требует пересмотра дела

Суд рассмотрит апелляцию осужденного за домогательства тренера из Копейска

18 июля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Тренера обвинили в домогательствах четыре воспитанницы Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, осудили на семь лет тюрьмы 62-летнего тренера по спортивной радиопелегнации за домогательства к девочкам, посещающим кружок на Станции юных техников (СЮТ). Близкие мужчины заявили URA.RU, что на суде не были учтены показания других детей и подали апелляцию. Рассмотрение назначено на 29 июля. «После решения суда мы подали апелляцию. Хочу изначально сказать что это оговор и никаких домогательств не было. Эта история началась задолго до заявления первой девочки, моего мужа захотели выжить из Станции юных техников», — сообщила URA.RU гражданская супруга тренера Ирина. Ирина рассказала, что за каждую победу на российских соревнованиях по радиопеленгации тренерам полагались выплаты. Новый директор СЮТ в Копейске лишил руководителя этих выплат, которые составляли весомую часть зарплаты. Тогда тренер обратился в прокуратуру. После разбирательств были обнародованы заявления нескольких девочек, занимающихся в кружке, о домогательствах. Разбирательство шло в течение 2023 года, все это время тренер провел под домашним арестом. «Он при других детях показывал, как делать самомассаж забитых мышц ног и физически не мог дотянуться до мест, заявленных девочкой. Другая девочка хотела оправдать перед мамой свои прогулы, она не хотела заниматься. Третья сказала, что тренер предложил ей стать любовницей, но он лишь спросил, почему девочка не приходит на занятия и есть ли у нее парень», — уточнила Ирина. По словам близких тренера, доводы четырех девочек, которые сообщили о домогательствах, были оспорены в суде заявлениями других детей, но их суд не учел при вынесении решения, поэтому приговор стал для всех неожиданностью. Апелляция на решение суда назначена на 29 июля, сейчас мужчина находится в СИЗО. Близкие тренера намерены добиваться пересмотра дела с учетом показаний детей, которые не были приняты во внимание судом ранее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, осудили на семь лет тюрьмы 62-летнего тренера по спортивной радиопелегнации за домогательства к девочкам, посещающим кружок на Станции юных техников (СЮТ). Близкие мужчины заявили URA.RU, что на суде не были учтены показания других детей и подали апелляцию. Рассмотрение назначено на 29 июля. «После решения суда мы подали апелляцию. Хочу изначально сказать что это оговор и никаких домогательств не было. Эта история началась задолго до заявления первой девочки, моего мужа захотели выжить из Станции юных техников», — сообщила URA.RU гражданская супруга тренера Ирина. Ирина рассказала, что за каждую победу на российских соревнованиях по радиопеленгации тренерам полагались выплаты. Новый директор СЮТ в Копейске лишил руководителя этих выплат, которые составляли весомую часть зарплаты. Тогда тренер обратился в прокуратуру. После разбирательств были обнародованы заявления нескольких девочек, занимающихся в кружке, о домогательствах. Разбирательство шло в течение 2023 года, все это время тренер провел под домашним арестом. «Он при других детях показывал, как делать самомассаж забитых мышц ног и физически не мог дотянуться до мест, заявленных девочкой. Другая девочка хотела оправдать перед мамой свои прогулы, она не хотела заниматься. Третья сказала, что тренер предложил ей стать любовницей, но он лишь спросил, почему девочка не приходит на занятия и есть ли у нее парень», — уточнила Ирина. По словам близких тренера, доводы четырех девочек, которые сообщили о домогательствах, были оспорены в суде заявлениями других детей, но их суд не учел при вынесении решения, поэтому приговор стал для всех неожиданностью. Апелляция на решение суда назначена на 29 июля, сейчас мужчина находится в СИЗО. Близкие тренера намерены добиваться пересмотра дела с учетом показаний детей, которые не были приняты во внимание судом ранее.